https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-basini-konarak-kentinde-uc-patlama-duyuldu-1107151487.html
İran basını: Konarak, Bender Abbas, Buşehr ve Çabahar'da patlamalar meydana geldi
İran basını: Konarak, Bender Abbas, Buşehr ve Çabahar'da patlamalar meydana geldi
Sputnik Türkiye
Mehr haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre İran'ın Konarak kentinde ardı ardına üç patlama sesi duyuldu. Hemen ardından stratejik konumdaki Bender... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T21:29+0300
2026-07-09T21:29+0300
2026-07-09T22:52+0300
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i̇ran
patlama
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İran medyasına göre Konarak'ta Patlamalar Yaşanırken İran, Çabahar ve Buşehr üzerinde hava savunma sistemlerini devreye soktu. Önemli bir İran hava üssüne ev sahipliği yapan ve stratejik Çabahar limanına yakın bir konumda bulunan Konarak, bölgeyi son derece hassas bir noktaya dönüştürüyor. Liman kenti Çabahar'dan görüntülerİran medyası hemen ardından stratejik konumdaki Bender Abbas kentinde de patlamalar meydana geldiğini aktardı. İran'ın Çabahar kentinde patlamalar bildirilirken, İran sosyal medya hesaplarından bu görüntüler paylaşıldı. İran'ın güneydoğusundaki Umman Körfezi kıyısında yer alan Çabahar, ülkenin okyanusa açılan tek ve en stratejik liman şehri. 'Buşehr şehrindeki patlama sesleri hava savunma sistemlerinden kaynaklandı'İran'ın Buşehr kentinde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı, düşmana ait füzelerden birinin ise kentin dış kesimlerinde bulunan bir askeri tesise isabet ettiği bildirildi.Buşehr Vali Yardımcısı Ehsan Cihanyan yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika önce Buşehr şehrini sarsan patlama, hava savunma sistemlerinin zamanında verdiği yanıt sonucu meydana geldi" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abd-iran-saldirilari-neden-yeniden-basladi-1107107213.html
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i̇ran, patlama
İran basını: Konarak, Bender Abbas, Buşehr ve Çabahar'da patlamalar meydana geldi
21:29 09.07.2026 (güncellendi: 22:52 09.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Mehr haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre İran'ın Konarak kentinde ardı ardına üç patlama sesi duyuldu. Hemen ardından stratejik konumdaki Bender Abbas'tan ve Buşehr ile Çabahar'dan da patlama sesleri geldiği bildirildi.
İran medyasına göre Konarak'ta Patlamalar Yaşanırken İran, Çabahar ve Buşehr üzerinde hava savunma sistemlerini devreye soktu.
Önemli bir İran hava üssüne ev sahipliği yapan ve stratejik Çabahar limanına yakın bir konumda bulunan Konarak, bölgeyi son derece hassas bir noktaya dönüştürüyor.
İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi son istirihatına uğurlanmak üzere şu an Meşhed kentinde bulunuyor.
Liman kenti Çabahar'dan görüntüler
İran medyası hemen ardından stratejik konumdaki Bender Abbas kentinde de patlamalar meydana geldiğini aktardı.
İran'ın Çabahar kentinde patlamalar bildirilirken, İran sosyal medya hesaplarından bu görüntüler paylaşıldı.
İran'ın güneydoğusundaki Umman Körfezi kıyısında yer alan Çabahar, ülkenin okyanusa açılan tek ve en stratejik liman şehri.
'Buşehr şehrindeki patlama sesleri hava savunma sistemlerinden kaynaklandı'
İran'ın Buşehr kentinde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı, düşmana ait füzelerden birinin ise kentin dış kesimlerinde bulunan bir askeri tesise isabet ettiği bildirildi.
Buşehr Vali Yardımcısı Ehsan Cihanyan yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika önce Buşehr şehrini sarsan patlama, hava savunma sistemlerinin zamanında verdiği yanıt sonucu meydana geldi" ifadelerini kullandı.