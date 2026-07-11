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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/grand-kartal-otelde-yakinlarini-kaybeden-aileler-ankaraya-yuruyus-baslatti-1107187084.html
Grand Kartal Otel'de yakınlarını kaybeden aileler Ankara'ya yürüyüş başlattı
Grand Kartal Otel'de yakınlarını kaybeden aileler Ankara'ya yürüyüş başlattı
Sputnik Türkiye
Bolu Grand Kartal Otel'de hayatlarını kaybedenlerin yakınları adalet için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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grand kartal otel
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu'dan Ankara'ya "adalet" ve "farkındalık" yürüyüşü başlattı. Bolu Adliyesi önünde bir araya gelen acılı aileler tek istediklerinin adalet olduğunu dile getirdiler. Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli'nin girişimleriyle düzenlenen yürüyüş öncesinde açıklama yapan ve yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Danıştay 1. Dairesi'nin bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini hatırlatarak, yaklaşık 10 aydır haklarında yargılama süreci başlatılmayan görevlilerin bir an önce yargılanmasını istediklerini söyledi.Kamu görevlileri hakkında yargılama talebi Oktay Akişli de tek taleplerinin adalet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"78 canımızı toprağa verdik. O günden bu yana tek talebimiz intikam değil, ayrıcalık değil, yalnızca adalet. Soruşturma kapsamında birinci derece kusurlu oldukları tespit edilen kamu görevlileri hakkında yargılamanın hala başlamamış olması vicdanlarımızı yaralıyor. Adalet yalnızca bazı sanıklar için değil, ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkes için eşit işletilmelidir."Yürüyüşün, sadece Bolu ile Ankara arasındaki bir yolculuk olmadığına işaret eden Akişli, "Atacağımız her adım, kaybettiğimiz 78 canın anısına, yürüyeceğimiz her kilometre ise adalet mücadelemize adanmıştır. Bu yürüyüş, yalnızca Bolu'dan Ankara'ya uzanan bir yol değildir, vicdana, hukuka ve adalete uzanan bir çağrıdır. Bu yürüyüşü öfkeyle değil, hukuka olan inancımızla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.Ellerinde yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafları ile çeşitli dövizler taşıyan aileler, yaşamını yitiren 78 kişi anısına gökyüzüne balon bıraktı. Daha sonra Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen ailelere, vatandaşlar da destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/grand-kartal-otel-yangini-davasiyla-ilgili-yeni-gelisme-bassavcilik-kararlarin-bozulmasini-istedi-1102772299.html
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ankara, bolu, grand kartal otel, yangın, yangın felaketi
ankara, bolu, grand kartal otel, yangın, yangın felaketi

Grand Kartal Otel'de yakınlarını kaybeden aileler Ankara'ya yürüyüş başlattı

15:35 11.07.2026
© Zafer GöderBolu
Bolu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© Zafer Göder
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Bolu Grand Kartal Otel'de hayatlarını kaybedenlerin yakınları adalet için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu'dan Ankara'ya "adalet" ve "farkındalık" yürüyüşü başlattı. Bolu Adliyesi önünde bir araya gelen acılı aileler tek istediklerinin adalet olduğunu dile getirdiler.
© Zafer GöderBolu
Bolu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
Bolu
© Zafer Göder
Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli'nin girişimleriyle düzenlenen yürüyüş öncesinde açıklama yapan ve yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Danıştay 1. Dairesi'nin bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini hatırlatarak, yaklaşık 10 aydır haklarında yargılama süreci başlatılmayan görevlilerin bir an önce yargılanmasını istediklerini söyledi.
© Zafer GöderBolu
Bolu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
Bolu
© Zafer Göder

Kamu görevlileri hakkında yargılama talebi

Oktay Akişli de tek taleplerinin adalet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"78 canımızı toprağa verdik. O günden bu yana tek talebimiz intikam değil, ayrıcalık değil, yalnızca adalet. Soruşturma kapsamında birinci derece kusurlu oldukları tespit edilen kamu görevlileri hakkında yargılamanın hala başlamamış olması vicdanlarımızı yaralıyor. Adalet yalnızca bazı sanıklar için değil, ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkes için eşit işletilmelidir."
Yürüyüşün, sadece Bolu ile Ankara arasındaki bir yolculuk olmadığına işaret eden Akişli, "Atacağımız her adım, kaybettiğimiz 78 canın anısına, yürüyeceğimiz her kilometre ise adalet mücadelemize adanmıştır. Bu yürüyüş, yalnızca Bolu'dan Ankara'ya uzanan bir yol değildir, vicdana, hukuka ve adalete uzanan bir çağrıdır. Bu yürüyüşü öfkeyle değil, hukuka olan inancımızla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Ellerinde yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafları ile çeşitli dövizler taşıyan aileler, yaşamını yitiren 78 kişi anısına gökyüzüne balon bıraktı. Daha sonra Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen ailelere, vatandaşlar da destek verdi.
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