Grand Kartal Otel yangını davasıyla ilgili yeni gelişme: Başsavcılık kararların bozulmasını istedi

Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf başvurusunda bulundu. Başsavcılık, otel sahibinin eşi, iki kızı, otel müdürü, Bolu İl Özel İdaresi’nde görevli sanıklar hakkında verilen cezayı fazla buldu. Başsavcılık, "olası kastla öldürme ve yaralama" suçundan ceza verilen şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hüküm kurulmasını istedi. İtiraz kabul edilirse cezalar düşecek. Başsavcılık, kararlara itiraz ettiBolu Grand Kartal Otel'de çıkan ve 36'sı çocuk toplam 78 kişinin hayatını kaybetmişti. Mahkeme, yargılama sonrasında aralarında otelin yönetim kurulu üyeleri olan, otel sahibinin eşi Emine Murtezoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun aralarında bulunduğu 11 sanığa ‘olası kastla öldürme’ suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası, ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden ise aynı suçtan 44 kez 24 yıl hapis cezası vermişti. Kararlarla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf başvurusunda bulundu. Hürriyet'in haberine göre, başsavcılık, otel sahibinin eşi ve kızları için verilen cezalara itiraz etti. Başsavcılık, aynı zamanda otelin yönetim kurulu ve yöneticileri olan sanıklar Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’na ‘olası kast ile kasten öldürme ve yaralama’ suçlarından verilen mahkûmiyet hükmünün bozulmasını istedi. Başsavcılık, bu kişilerle ilgili ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ceza verilmesini istedi.Savcılığın istinaf başvurusunun kabul edilmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet cezalarının bozulup bu sanıklara sadece 22 yıla kadar ceza verilmesi mümkün hale gelecek.Kabul edilirse cezalar düşecekMahkeme, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi sanık Ali Ağaoğlu, şirket çalışanı sanık Aleyna Beşinci, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel’ de ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 21’er yıl hapis cezası vermişti. Savcılık istinaf başvurusunda bu sanıklar yönünden de az ceza talebinde bulundu. Savcılık, bu sanıkların da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıl kadar ceza verilmesini istedi.İki beraat kararına da itiraz edildiMahkeme otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında beraat kararı vermişti. Başsavcılık bu kararlara da itiraz etti.

