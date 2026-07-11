https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/fransada-olu-dogumlar-ile-yenidogan-olumleri-artiyor-1107187893.html

Fransa'da ölü doğumlar ile yenidoğan ölümleri artıyor

Fransa'da ölü doğumlar ile yenidoğan ölümleri artıyor

Sputnik Türkiye

Fransa'da yapılan araştırma, 2021'den bu yana ölü doğumlar ile doğum sonrası ilk 7 gündeki bebek ölümlerinin arttığını ortaya koydu. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T18:50+0300

2026-07-11T18:50+0300

2026-07-11T19:01+0300

avrupa

fransa

doğum

ölü doğum

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ad77a57e1a4acda9160aa372749dfb.jpg

Bebeklerin ölü doğması veya doğumdan sonraki bir hafta içinde hayatını kaybetmesi, 'perinatal bebek ölümleri' olarak ifade ediliyor.Araştırma, Çalışma, Ölçme ve İstatistik Birimi (DREES), bu hafta ülkedeki perinatal bebek ölümlerine ilişkin araştırma yayımladı.Buna göre, Fransa'da 2024'te 661 bin 822 bebekten 7 bin 398'i ölü doğdu veya hayatının ilk 7 gününde yaşamını yitirdi.'Perinatal bebek ölüm' hızı 2024'te binde 11,2, 2014-2021 yıllarında ise binde 10.5 olarak kayıtlara geçti.Fransa'da 'perinatal bebek ölüm' hızının 2021'den bu yana arttığı, artışa yol açan faktörlerin arasında gebelik yaşı, fetüs sayısı, annenin sosyoekonomik koşullarının da bulunduğu belirtildi.Bu risk faktörleri ile gidişatın 2021'den bu yana bu artışı yalnızca kısmen açıkladığı, ölü doğumların yakın zamanda perinatal bebek ölümlerindeki artışın başlıca nedeni olduğu değerlendirmesine yer verildi.Ölü doğumların ülkedeki perinatal bebek ölümlerinin yüzde 82'sine tekabül ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/yargitaydan-dikkat-ceken-bosanma-karari-yemeklere-hakaret-eden-es-agir-kusurlu-bulundu-1107187371.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, doğum, ölü doğum