https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/estonya-rusya-sinirina-askeri-us-kuruyor-1107178665.html

Estonya, Rusya sınırına askeri üs kuruyor

Estonya, Rusya sınırına askeri üs kuruyor

Sputnik Türkiye

Estonya, Rusya sınırındaki Narva kentinde ilk askeri yerleşkesini inşa etmeye hazırlanıyor. Bin kişi kapasiteli olarak tasarlanan ve 1. Piyade Tugayı’na bağlı... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T00:35+0300

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dünya

estonya

askeri üs

rusya

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tanksavar

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hendek

bariyer

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Estonya Savunma Yatırımları Merkezi Proje Yöneticisi Ando Voogma, Rusya sınırında yer alan Narva kentine kurulacak ana askeri yerleşkenin inşasına yıl sonunda başlanacağını açıkladı. Projenin tek aşamada yürütüleceğini belirten Voogma, tesisin 2028 yazında tamamlanmasının öngörüldüğünü ve ilk etapta üsse 150 askerin konuşlandırılacağını söyledi.Estonya Genelkurmayı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Narva’daki yerleşkede 1. Piyade Tugayı’na bağlı bir birim görev alacak. Toplam kapasitesi bin kişi olarak planlanan tesiste sürekli olarak yaklaşık 200 askerin sabit görev yapacağı belirtildi.Estonya'nın sınırdaki tahkimat faaliyetleri daha önce de gündeme gelmişti. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Postimees haziran ayında, sınırın Pskov kesiminde iki ay içinde 10 kilometrelik tanksavar hendeği kazıldığını ve bazı yerlerin "ejderha dişleri" olarak adlandırılan beton bariyerlerle güçlendirildiğini yazmıştı.

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