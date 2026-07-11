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Devlet memurlarının tazminatlarında yeni dönem: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Devlet memurlarının tazminatlarında yeni dönem: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlarda değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T10:56+0300
2026-07-11T10:56+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
emekli
tazminat
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmen kökenli il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerine hizmet sürelerine göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin önü açıldı.Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar değiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Karar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemeyle, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın “Özel Hizmet Tazminatı” cetveline yeni bir hüküm eklendi.Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak?Yeni düzenlemeye göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görev yapmış olup Milli Eğitim Bakanlığında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü kadrolarında çalışan personele ilave özel hizmet tazminatı ödenecek.Karar doğrultusunda öğretmen kadro ve pozisyonları ile söz konusu yönetici kadrolarında toplam hizmet süresi 20 yıl ve üzerinde olanlara 50 puan, öğretmen kadro ve pozisyonları ile ilgili yönetici kadrolarında toplam hizmet süresi 10 yıl ve üzerinde olanlara ise 25 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/memur-zammi-sonrasi-kidem-tazminati-tavani-dahil-tum-odemeler-degisti-iste-yeni-tutarlar-1106967548.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, emekli, tazminat
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, emekli, tazminat

Devlet memurlarının tazminatlarında yeni dönem: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

10:56 11.07.2026
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AA
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Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlarda değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmen kökenli il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerine hizmet sürelerine göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin önü açıldı.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Karar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemeyle, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın “Özel Hizmet Tazminatı” cetveline yeni bir hüküm eklendi.

Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak?

Yeni düzenlemeye göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görev yapmış olup Milli Eğitim Bakanlığında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü kadrolarında çalışan personele ilave özel hizmet tazminatı ödenecek.
Karar doğrultusunda öğretmen kadro ve pozisyonları ile söz konusu yönetici kadrolarında toplam hizmet süresi 20 yıl ve üzerinde olanlara 50 puan, öğretmen kadro ve pozisyonları ile ilgili yönetici kadrolarında toplam hizmet süresi 10 yıl ve üzerinde olanlara ise 25 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenecek.
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