https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/memur-zammi-sonrasi-kidem-tazminati-tavani-dahil-tum-odemeler-degisti-iste-yeni-tutarlar-1106967548.html

Memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı dahil tüm ödemeler değişti: İşte yeni tutarlar

Memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı dahil tüm ödemeler değişti: İşte yeni tutarlar

Sputnik Türkiye

Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birçok ödeme kalemini de değiştirdi. Kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığı... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T10:30+0300

2026-07-03T10:30+0300

2026-07-03T10:30+0300

ekonomi̇

kıdem tazminatı tavanı

kıdem tazminat tavan ücreti

65 yaş aylığı

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Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam sonrasında, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri ve çeşitli yasal ödeme tutarları yeniden belirlendi.Yeni zam oranıyla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve kıdem tazminatı tavanı gibi birçok kalemde artış yaşandı.Engelli aylıkları yükseldiYapılan düzenlemeyle birlikte engelli aylıkları da artırıldı.Buna göre;Kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lirayı aştıYeni zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da güncellendi.Daha önce 64 bin 948 lira 77 kuruş olan kıdem tazminatı tavanı, 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.65 yaş aylığında da artış65 yaş aylığı alan vatandaşların ödemelerinde de artış yapıldı.Sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ile eşinin kişi başına düşen aylık gelirinin, 2026 yılı için net asgari ücretin üçte biri olan 9 bin 358 lira 50 kuruşun altında olması şartıyla verilen destek kapsamında;6 bin 393 lira 2 kuruş olan 65 yaş aylığı, 7 bin 257 lira 35 kuruşa yükseltildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bedelli-askerlik-ne-kadar-oldu-1106967129.html

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kıdem tazminatı tavanı , kıdem tazminat tavan ücreti, 65 yaş aylığı