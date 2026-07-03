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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/memur-zammi-sonrasi-kidem-tazminati-tavani-dahil-tum-odemeler-degisti-iste-yeni-tutarlar-1106967548.html
Memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı dahil tüm ödemeler değişti: İşte yeni tutarlar
Memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı dahil tüm ödemeler değişti: İşte yeni tutarlar
Sputnik Türkiye
Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birçok ödeme kalemini de değiştirdi. Kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığı... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T10:30+0300
2026-07-03T10:30+0300
ekonomi̇
kıdem tazminatı tavanı
kıdem tazminat tavan ücreti
65 yaş aylığı
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Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam sonrasında, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri ve çeşitli yasal ödeme tutarları yeniden belirlendi.Yeni zam oranıyla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve kıdem tazminatı tavanı gibi birçok kalemde artış yaşandı.Engelli aylıkları yükseldiYapılan düzenlemeyle birlikte engelli aylıkları da artırıldı.Buna göre;Kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lirayı aştıYeni zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da güncellendi.Daha önce 64 bin 948 lira 77 kuruş olan kıdem tazminatı tavanı, 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.65 yaş aylığında da artış65 yaş aylığı alan vatandaşların ödemelerinde de artış yapıldı.Sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ile eşinin kişi başına düşen aylık gelirinin, 2026 yılı için net asgari ücretin üçte biri olan 9 bin 358 lira 50 kuruşun altında olması şartıyla verilen destek kapsamında;6 bin 393 lira 2 kuruş olan 65 yaş aylığı, 7 bin 257 lira 35 kuruşa yükseltildi.
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kıdem tazminatı tavanı , kıdem tazminat tavan ücreti, 65 yaş aylığı
kıdem tazminatı tavanı , kıdem tazminat tavan ücreti, 65 yaş aylığı

Memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı dahil tüm ödemeler değişti: İşte yeni tutarlar

10:30 03.07.2026
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Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birçok ödeme kalemini de değiştirdi. Kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımı yeni zam oranına göre yeniden hesaplandı.
Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam sonrasında, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri ve çeşitli yasal ödeme tutarları yeniden belirlendi.
Yeni zam oranıyla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve kıdem tazminatı tavanı gibi birçok kalemde artış yaşandı.

Engelli aylıkları yükseldi

Yapılan düzenlemeyle birlikte engelli aylıkları da artırıldı.
Buna göre;
Yüzde 40-69 arası engelli aylığı, 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükseldi.
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 7 bin 655 lira 1 kuruştan 8 bin 689 lira 96 kuruşa çıkarıldı.
18 yaş altı engelli yakını aylığı ise 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükseldi.

Kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lirayı aştı

Yeni zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da güncellendi.
Daha önce 64 bin 948 lira 77 kuruş olan kıdem tazminatı tavanı, 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

65 yaş aylığında da artış

65 yaş aylığı alan vatandaşların ödemelerinde de artış yapıldı.
Sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ile eşinin kişi başına düşen aylık gelirinin, 2026 yılı için net asgari ücretin üçte biri olan 9 bin 358 lira 50 kuruşun altında olması şartıyla verilen destek kapsamında;
6 bin 393 lira 2 kuruş olan 65 yaş aylığı, 7 bin 257 lira 35 kuruşa yükseltildi.
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