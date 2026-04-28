Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/derbide-kufurlu-tezahuratlara-eslik-eden-sevket-coruha-tepki-babam-gorse-uzulurdu-1105339713.html
Derbide küfürlü tezahüratlara eşlik eden Şevket Çoruh'a tepki: Babam görse üzülürdü
Sputnik Türkiye
yaşam
şevket çoruh
pelin öztekin
rasim öztekin
galatasaray
fenerbahçe
küfür etmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105339389_0:190:1201:865_1920x0_80_0_0_16327da2f75d95a20dcb5038da70b055.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105339389_0:77:1201:977_1920x0_80_0_0_d2b44163fe5a64443d1177cb8567d7e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şevket çoruh, pelin öztekin, rasim öztekin, galatasaray, fenerbahçe, küfür etmek
15:35 28.04.2026
Şevket Çoruh sosyal medya
Şevket Çoruh sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
Abone ol
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, küfürlü tezahüratlara eşlik ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a, oyuncu Pelin Öztekin isim vermeden tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde küfürlü tezahüratlara eşlik ettiğin anlar sosyal medyada yayımlanmıştı. Bu görüntülere 2021 yılında vefat eden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin tepki gösterdi. Öztekin sosyal medyasından isim vermeden yaptığı eleştiride, "Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. Eminim! 'Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi 'Baba Karakter' de olması lazım." ifadelerini kullandı. Oyuncu Rasim Öztekin, 2020 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

Babam görseydi üzülürdü

Pelin Öztekin sosyal medya
Pelin Öztekin sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
Pelin Öztekin sosyal medya
Hafta sonu oynanan derbi maçını koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Şevket Çoruh, maçı Gökhan Özoğuz, İlker Ayrık ve Ceyhun Fersoy ile tribünden izledi. Çoruh'un derbi maçında küfürlü tezahürata eşlik etmesi ise sosyal medyaya yansıdı. Çok sayıda kişinin tepki gösterdiği Çoruh'a bir eleştiri de meslektaşı Pelin Öztekin'den geldi. Öztekin, babasının 'Kavuk'u devrettiği Çoruh için, "Bu görüntüleri görseydi eminim üzülürdü" ifadelerini kullandı. Öztekin sosyal medyada açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Tribünde her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. Eminim! 'Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi 'Baba Karakter' de olması lazım. Kavuk alkış ister, meşale değil"

Kavuk nedir?

Oyuncu Rasim Öztekin, 2020 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nu simgeleyen tarihi bir miras olarak bilinen 'kavuk' usta çırak ilişkisiyle devrediliyor. Kavuk, Münir Özkul, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin tarafından taşınmıştı.
SPOR
13:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала