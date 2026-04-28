Derbide küfürlü tezahüratlara eşlik eden Şevket Çoruh'a tepki: Babam görse üzülürdü

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, küfürlü tezahüratlara eşlik ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a, oyuncu Pelin... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T15:35+0300

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde küfürlü tezahüratlara eşlik ettiğin anlar sosyal medyada yayımlanmıştı. Bu görüntülere 2021 yılında vefat eden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin tepki gösterdi. Öztekin sosyal medyasından isim vermeden yaptığı eleştiride, "Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. Eminim! 'Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi 'Baba Karakter' de olması lazım." ifadelerini kullandı. Oyuncu Rasim Öztekin, 2020 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.Babam görseydi üzülürdüHafta sonu oynanan derbi maçını koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Şevket Çoruh, maçı Gökhan Özoğuz, İlker Ayrık ve Ceyhun Fersoy ile tribünden izledi. Çoruh'un derbi maçında küfürlü tezahürata eşlik etmesi ise sosyal medyaya yansıdı. Çok sayıda kişinin tepki gösterdiği Çoruh'a bir eleştiri de meslektaşı Pelin Öztekin'den geldi. Öztekin, babasının 'Kavuk'u devrettiği Çoruh için, "Bu görüntüleri görseydi eminim üzülürdü" ifadelerini kullandı. Öztekin sosyal medyada açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Tribünde her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. Eminim! 'Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi 'Baba Karakter' de olması lazım. Kavuk alkış ister, meşale değil"Kavuk nedir?Oyuncu Rasim Öztekin, 2020 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nu simgeleyen tarihi bir miras olarak bilinen 'kavuk' usta çırak ilişkisiyle devrediliyor. Kavuk, Münir Özkul, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin tarafından taşınmıştı.

