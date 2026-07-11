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Çalışan ebeveynler dikkat: Vardiyalı çalışan personele 7/24 hizmet verecek kreş desteği geliyor
Çalışan ebeveynler dikkat: Vardiyalı çalışan personele 7/24 hizmet verecek kreş desteği geliyor
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Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak çocuk bakımevlerine dair yönetmelik değişti. Vardiyalı çalışanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T13:29+0300
2026-07-11T13:29+0300
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte doktor, hemşire, polis ve asker gibi nöbet usulü ya da vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımında yaşadığı zorluklar dikkate alınarak, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı. Bakımevi açılması için gerekli çocuk sayısı düşürüldü. Eski mevzuat yenilendiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi.Bakımevi açılması için gerekli çocuk sayısı düşürüldüBuna göre, kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakımevi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakımevi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde, 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakımevi açılabilmesine imkan tanındı.Kreşler 7/24 çalışabilecekDoktor, hemşire, polis ve asker gibi nöbet usulü ya da vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımında yaşadığı zorluklar dikkate alınarak, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.Yönetmelikle bakımevlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleri ile tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek, yeniden düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/5-yasindaki-otizmli-cocuga-siddet-ogretmen-hakim-karsisina-cikti-1106784612.html
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, kreş, gece kreşi, kamu çalışanı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, kreş, gece kreşi, kamu çalışanı

Çalışan ebeveynler dikkat: Vardiyalı çalışan personele 7/24 hizmet verecek kreş desteği geliyor

13:29 11.07.2026
© AAKreş
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AA
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Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak çocuk bakımevlerine dair yönetmelik değişti. Vardiyalı çalışanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte doktor, hemşire, polis ve asker gibi nöbet usulü ya da vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımında yaşadığı zorluklar dikkate alınarak, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı. Bakımevi açılması için gerekli çocuk sayısı düşürüldü.

Eski mevzuat yenilendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi.

Bakımevi açılması için gerekli çocuk sayısı düşürüldü

Buna göre, kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakımevi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakımevi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde, 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakımevi açılabilmesine imkan tanındı.

Kreşler 7/24 çalışabilecek

Doktor, hemşire, polis ve asker gibi nöbet usulü ya da vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımında yaşadığı zorluklar dikkate alınarak, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.
Yönetmelikle bakımevlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleri ile tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek, yeniden düzenlendi.
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
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