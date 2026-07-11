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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/bakan-ciftci-acikladi-polislerin-icin-istanbulda-lojman-alinacak-mesai-saatleri-yeniden-1107183672.html
Bakan Çiftçi açıkladı: Polislerin için İstanbul'da lojman alınacak, mesai saatleri yeniden düzenlenecek
Bakan Çiftçi açıkladı: Polislerin için İstanbul'da lojman alınacak, mesai saatleri yeniden düzenlenecek
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin mesai saatleriyle ilgili yeni düzenleme yapmak istediklerini belirtirken, İstanbul'da polisler için lojman... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T12:27+0300
2026-07-11T12:27+0300
türki̇ye
mustafa çiftçi
i̇çişleri bakanlığı
polis
mesai
fazla mesai
polis lojmanı
lojman
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Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin mesai saatlerinde yeni düzenleme yapılacağını söyledi. Çiftçi yeni bir duyuru daha yaparak polisler için İstanbul'da lojman alımı yapacaklarını belirterek, "Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız" dedi. Uyuşturucu operasyonları hakkında da konuşan Bakan, 'Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyorum' ifadelerini kullandı. Gerektiği kadar önlem aldıkİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki tedbirler hakkında konuşan Çiftçi, bunun son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'de bir önceki NATO Zirvesi'nin 2004 yılında İstanbul'da düzenlendiğini hatırlatan Çiftçi, “Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı” dedi. Tedbirlerin bir ay öncesinde başladığını, son 72 saatte zirveye ulaştığını belirten Çiftçi, "'Abartıldı' diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık" dedi.Çiftçi, aksi bir durumda tedbir alınmamasının eleştirileceğini vurgulayarak "Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık. Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi" diye konuştu.Polisler için müjdeli haberi açıkladıBakan Çiftçi, polislerle ilgili de yeni bir duyuru yaptı. İstanbul'da hayat şartlarının diğer illere göre daha pahalı olduğunu ifade eden Çiftçi, "İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız" dedi.Mesai saatleriyle de ilgili düzenleme konusu hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun, teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak" diye konuştu. 'Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz'Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu operasyonları hakkında konuşan Bakan Çiftçi şunları dile getirdi: "Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz."
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mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, polis, mesai, fazla mesai, polis lojmanı, lojman
mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, polis, mesai, fazla mesai, polis lojmanı, lojman

Bakan Çiftçi açıkladı: Polislerin için İstanbul'da lojman alınacak, mesai saatleri yeniden düzenlenecek

12:27 11.07.2026
© AAPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin mesai saatleriyle ilgili yeni düzenleme yapmak istediklerini belirtirken, İstanbul'da polisler için lojman alacaklarını açıkladı.
Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin mesai saatlerinde yeni düzenleme yapılacağını söyledi. Çiftçi yeni bir duyuru daha yaparak polisler için İstanbul'da lojman alımı yapacaklarını belirterek, "Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız" dedi. Uyuşturucu operasyonları hakkında da konuşan Bakan, 'Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyorum' ifadelerini kullandı.

Gerektiği kadar önlem aldık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki tedbirler hakkında konuşan Çiftçi, bunun son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'de bir önceki NATO Zirvesi'nin 2004 yılında İstanbul'da düzenlendiğini hatırlatan Çiftçi, “Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı” dedi. Tedbirlerin bir ay öncesinde başladığını, son 72 saatte zirveye ulaştığını belirten Çiftçi, "'Abartıldı' diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık" dedi.
Çiftçi, aksi bir durumda tedbir alınmamasının eleştirileceğini vurgulayarak "Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık. Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi" diye konuştu.

Polisler için müjdeli haberi açıkladı

Bakan Çiftçi, polislerle ilgili de yeni bir duyuru yaptı. İstanbul'da hayat şartlarının diğer illere göre daha pahalı olduğunu ifade eden Çiftçi, "İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız" dedi.
Mesai saatleriyle de ilgili düzenleme konusu hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun, teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak" diye konuştu.

'Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz'

Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu operasyonları hakkında konuşan Bakan Çiftçi şunları dile getirdi:
"Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz."
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