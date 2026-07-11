https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/arakci-abd-mutabakati-ihlal-etti-anlasma-ancak-karsilikli-uyumla-mumkun-1107180950.html
Arakçi: ABD mutabakatı ihlal etti, anlaşma ancak karşılıklı uyumla mümkün
Arakçi: ABD mutabakatı ihlal etti, anlaşma ancak karşılıklı uyumla mümkün
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 14 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürerek, anlaşmanın ancak... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında 14 Haziran'da imzalanan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini savundu.Arakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.ABD'nin bu adımının daha önceki ihlallerin ve hatalı politikaların devamı olduğunu öne süren Arakçi, mutabakatın uygulanabilmesi için tarafların yükümlülüklerine karşılıklı olarak uyması gerektiğini belirtti.İran ile ABD arasında yaşanan çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı. Mutabakat kapsamında tarafların nihai bir anlaşmaya varması için 60 günlük müzakere süreci öngörülmüştü.Ancak ABD ordusu 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatırken, İran da misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/trumptan-suikast-degerlendirmesi-benzeri-gorulmemis-sekilde-bombalanir-1107179470.html
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Arakçi: ABD mutabakatı ihlal etti, anlaşma ancak karşılıklı uyumla mümkün
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 14 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürerek, anlaşmanın ancak 'karşılıklı uyum' temelinde sürdürülebileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında 14 Haziran'da imzalanan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini savundu.
Arakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin bu adımının daha önceki ihlallerin ve hatalı politikaların devamı olduğunu öne süren Arakçi, mutabakatın uygulanabilmesi için tarafların yükümlülüklerine karşılıklı olarak uyması gerektiğini belirtti.
İran ile ABD arasında yaşanan çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı. Mutabakat kapsamında tarafların nihai bir anlaşmaya varması için 60 günlük müzakere süreci öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatırken, İran da misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.