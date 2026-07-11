Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/arakci-abd-mutabakati-ihlal-etti-anlasma-ancak-karsilikli-uyumla-mumkun-1107180950.html
Arakçi: ABD mutabakatı ihlal etti, anlaşma ancak karşılıklı uyumla mümkün
Arakçi: ABD mutabakatı ihlal etti, anlaşma ancak karşılıklı uyumla mümkün
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 14 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürerek, anlaşmanın ancak... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T09:40+0300
2026-07-11T09:40+0300
dünya
abd
i̇ran
abbas arakçi
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_d03ceadef4a247053ffe3c5cdc1a7552.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında 14 Haziran'da imzalanan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini savundu.Arakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.ABD'nin bu adımının daha önceki ihlallerin ve hatalı politikaların devamı olduğunu öne süren Arakçi, mutabakatın uygulanabilmesi için tarafların yükümlülüklerine karşılıklı olarak uyması gerektiğini belirtti.İran ile ABD arasında yaşanan çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı. Mutabakat kapsamında tarafların nihai bir anlaşmaya varması için 60 günlük müzakere süreci öngörülmüştü.Ancak ABD ordusu 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatırken, İran da misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/trumptan-suikast-degerlendirmesi-benzeri-gorulmemis-sekilde-bombalanir-1107179470.html
i̇ran
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_fdc2be4536fc828a3622277e8e72fb20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, abbas arakçi, washington
abd, i̇ran, abbas arakçi, washington

Arakçi: ABD mutabakatı ihlal etti, anlaşma ancak karşılıklı uyumla mümkün

09:40 11.07.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorovİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 14 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürerek, anlaşmanın ancak 'karşılıklı uyum' temelinde sürdürülebileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında 14 Haziran'da imzalanan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini savundu.
Arakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin bu adımının daha önceki ihlallerin ve hatalı politikaların devamı olduğunu öne süren Arakçi, mutabakatın uygulanabilmesi için tarafların yükümlülüklerine karşılıklı olarak uyması gerektiğini belirtti.
İran ile ABD arasında yaşanan çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı. Mutabakat kapsamında tarafların nihai bir anlaşmaya varması için 60 günlük müzakere süreci öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatırken, İran da misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
DÜNYA
Trump'tan 'suikast' değerlendirmesi: 'Benzeri görülmemiş şekilde bombalanır'
03:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала