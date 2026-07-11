https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/abd-irandan-hurmuz-bogazinin-tum-gecislere-acik-tutulmasi-taahhudunu-istiyor-1107182967.html

'ABD, İran'dan Hürmüz Boğazı’nın tüm geçişlere açık tutulması taahhüdünü istiyor'

'ABD, İran'dan Hürmüz Boğazı’nın tüm geçişlere açık tutulması taahhüdünü istiyor'

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, İran'dan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların sona erdiğini ve tüm deniz geçiş hatlarının ücretsiz şekilde açık tutulacağını... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T11:37+0300

2026-07-11T11:37+0300

2026-07-11T11:37+0300

dünya

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i̇ran

hürmüz boğazı

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ABD yönetimi, İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulduğunu ve boğazın tüm deniz geçiş hatlarının ücret alınmaksızın ticari gemilere açık tutulacağını kamuoyuna açıklamasını talep etti.İsmi açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkililer, gazetecilerle gerçekleştirdikleri telekonferansta, Washington ile Tahran arasında son günlerde yürütülen görüşmelerin "verimli" geçtiğini ancak İran'ın boğazdaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini ifade etti.ABD medyasına yansıyan bilgilere göre yetkililerden biri, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nın tüm geçiş kanallarının açık olduğunu ve artık gemilere ateş edilmediğini kabul eden bir açıklama yapmasını istiyoruz. Ya bu açıklamayı yapacaklar ya da bunun kendileri açısından iyi sonuçları olmayacak" dedi.Aynı yetkili, İran'ın Washington'a gönderdiği mesajlarda, son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların "sistemlerindeki hatalı çalışan bir unsurdan kaynaklandığını" ilettiğini öne sürdü.'İran'da güç mücadelesi yaşanıyor' iddiasıABD'li yetkililer, İran yönetimi içinde mevcut süreçle ilgili görüş ayrılıkları bulunduğunu da iddia etti. Yetkililerden biri, "İran'da sertlik yanlıları ile daha pragmatik yaklaşım sergileyenler arasında gerçek zamanlı bir güç mücadelesi yaşanıyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.Söz konusu açıklamalar, bu hafta Hürmüz Boğazı çevresinde üç gemiye yönelik düzenlenen saldırıların ardından geldi.ABD Başkanı Donald Trump, saldırılara karşılık İran'daki hedeflere yönelik ABD operasyonları düzenlendiğini açıklamış, haziran ayında iki ülke arasında sağlanan ateşkesin sona erdiğini duyurmuştu.Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/arakci-abd-mutabakati-ihlal-etti-anlasma-ancak-karsilikli-uyumla-mumkun-1107180950.html

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