https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ankarada-9-ton-bozuk-sut-ele-gecirildi-1-gozalti-1106809455.html

Ankara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi: 1 gözaltı

Ankara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi: 1 gözaltı

Sputnik Türkiye

Ankara'da süt ve süt ürünleri üreten bir işletmeye düzenlenen denetimde 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T23:11+0300

2026-06-26T23:11+0300

2026-06-26T23:13+0300

türki̇ye

ankara

altındağ

süt

süt ürünü

süt ürünleri

süt fiyatları

çiğ süt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106809294_0:860:1536:1724_1920x0_80_0_0_102f6c745b72e24740357ea094c48709.jpg

Altındağ'da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik çalışma kapsamında bir işletmede denetim gerçekleştirildi.Denetimde süt ve süt ürünleri üreten işletmeye 'bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçuna ilişkin işlem yapılırken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.İdari para cezası uygulanan işletme faaliyetten men edilirken, ele geçirilen yaklaşık 9 ton bozuk süt ve süt ürününe el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/gaziantepte-tekstil-fabrikasinda-zehirlenme-26-isci-hastaneye-kaldirildi-1106803542.html

türki̇ye

ankara

altındağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, altındağ, süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, çiğ süt