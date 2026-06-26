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Ankara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi: 1 gözaltı
Ankara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi: 1 gözaltı
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Ankara'da süt ve süt ürünleri üreten bir işletmeye düzenlenen denetimde 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Altındağ'da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik çalışma kapsamında bir işletmede denetim gerçekleştirildi.Denetimde süt ve süt ürünleri üreten işletmeye 'bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçuna ilişkin işlem yapılırken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.İdari para cezası uygulanan işletme faaliyetten men edilirken, ele geçirilen yaklaşık 9 ton bozuk süt ve süt ürününe el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/gaziantepte-tekstil-fabrikasinda-zehirlenme-26-isci-hastaneye-kaldirildi-1106803542.html
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ankara, altındağ, süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, çiğ süt
ankara, altındağ, süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, çiğ süt

Ankara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi: 1 gözaltı

23:11 26.06.2026 (güncellendi: 23:13 26.06.2026)
© AA / İl Emniyet MüdürlüğüAnkara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi
Ankara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA / İl Emniyet Müdürlüğü
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Ankara'da süt ve süt ürünleri üreten bir işletmeye düzenlenen denetimde 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Altındağ'da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik çalışma kapsamında bir işletmede denetim gerçekleştirildi.
Denetimde süt ve süt ürünleri üreten işletmeye 'bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçuna ilişkin işlem yapılırken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.
İdari para cezası uygulanan işletme faaliyetten men edilirken, ele geçirilen yaklaşık 9 ton bozuk süt ve süt ürününe el konuldu.
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