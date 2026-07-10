https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/uskudarda-bir-binanin-yanindaki-kuyuda-cokme-meydana-geldi-afad-personeli-yaralandi-1107154982.html
Üsküdar'da bir binanın yanındaki kuyuda çökme meydana geldi: AFAD personeli yaralandı
Üsküdar'da bir binanın yanındaki kuyuda çökme meydana geldi: AFAD personeli yaralandı
Sputnik Türkiye
Üsküdar'da bir bina yakınında bulunan eski kuyuda çökme yaşanırken, olayın incelendiği sırada toprak kayması meydana geldi. Yaşananlar sırasında AFAD personeli... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T02:53+0300
2026-07-10T02:53+0300
2026-07-10T02:53+0300
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afad
üsküdar
kuyu
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İstanbul Üsküdar'da bir binanın yanındaki kullanım dışı olan eski kuyuda henüz bilinmeyen nedenle çökme oldu.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.AFAD ekiplerinin kuyuda inceleme yaptığı sırada toprak kayması gerçekleşti. Bu sırada kuyuya düşen AFAD personeli yaralandı.Yaralı E.Z. sağlık ekiplerince ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kuyunun yanında bulunan 3 katlı apartmandaki 16 kişi belediye ekipleri tarafından tahliye edildi, bina mühürlendi.Kuyuda yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal tespit edilmediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kocaelide-yegen-amcasini-bicaklayarak-oldurdu-supheli-gozaltina-alindi-1107153296.html
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afad, üsküdar, kuyu
Üsküdar'da bir binanın yanındaki kuyuda çökme meydana geldi: AFAD personeli yaralandı
Üsküdar'da bir bina yakınında bulunan eski kuyuda çökme yaşanırken, olayın incelendiği sırada toprak kayması meydana geldi. Yaşananlar sırasında AFAD personeli yaralandı.
İstanbul Üsküdar'da bir binanın yanındaki kullanım dışı olan eski kuyuda henüz bilinmeyen nedenle çökme oldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin kuyuda inceleme yaptığı sırada toprak kayması gerçekleşti. Bu sırada kuyuya düşen AFAD personeli yaralandı.
Yaralı E.Z. sağlık ekiplerince ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kuyunun yanında bulunan 3 katlı apartmandaki 16 kişi belediye ekipleri tarafından tahliye edildi, bina mühürlendi.
Kuyuda yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal tespit edilmediği öğrenildi.