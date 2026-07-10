https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/uskudarda-bir-binanin-yanindaki-kuyuda-cokme-meydana-geldi-afad-personeli-yaralandi-1107154982.html

Üsküdar'da bir binanın yanındaki kuyuda çökme meydana geldi: AFAD personeli yaralandı

Üsküdar'da bir binanın yanındaki kuyuda çökme meydana geldi: AFAD personeli yaralandı

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da bir bina yakınında bulunan eski kuyuda çökme yaşanırken, olayın incelendiği sırada toprak kayması meydana geldi. Yaşananlar sırasında AFAD personeli... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T02:53+0300

2026-07-10T02:53+0300

2026-07-10T02:53+0300

türki̇ye

afad

üsküdar

kuyu

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İstanbul Üsküdar'da bir binanın yanındaki kullanım dışı olan eski kuyuda henüz bilinmeyen nedenle çökme oldu.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.AFAD ekiplerinin kuyuda inceleme yaptığı sırada toprak kayması gerçekleşti. Bu sırada kuyuya düşen AFAD personeli yaralandı.Yaralı E.Z. sağlık ekiplerince ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kuyunun yanında bulunan 3 katlı apartmandaki 16 kişi belediye ekipleri tarafından tahliye edildi, bina mühürlendi.Kuyuda yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal tespit edilmediği öğrenildi.

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