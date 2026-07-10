https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ufuk-ozkani-hayata-donduren-donoru-salih-kivircik-ilk-kez-anlatti-o-ameliyata-girersen-hakkimi-1107160629.html
Ufuk Özkan'ı hayata döndüren donörü Salih Kıvırcık ilk kez anlattı: 'O ameliyata girersen hakkımı helal etmem'
Ufuk Özkan'ı hayata döndüren donörü Salih Kıvırcık ilk kez anlattı: 'O ameliyata girersen hakkımı helal etmem'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a karaciğer donörü olan Salih Kıvırcık, ailesinin verdiği tepkiyi ilk kez anlattı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T11:45+0300
2026-07-10T11:45+0300
2026-07-10T11:45+0300
yaşam
ufuk özkan
karaciğer nakli
organ nakli
organ bağışı
salih kıvırcık
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Ufuk Özkan'a karaciğer donörü olan kameraman Salih Kıvırcık yaşadığı zor süreci ilk kez anlattı. Ailesinin büyük tepki gösterdiğini söyleyen Kıvırcık, "Ameliyattan üç gün önce annemle konuştum. Bana, 'Hiçbir şekilde o ameliyata giremezsin. Girersen bu eve de giremezsin' diye tepki gösterdi." diye konuştu. O ameliyata girersen bu eve giremezsin Siroz nedeniyle acil karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a donör olan kameraman Salih Kıvırcık nakil sürecinde yaşadıklarını ilişkin ilk kez konuştu. Katıldığı bir programda ailesinin onay vermediğini ama kendisinin bir an olsun vazgeçmediğini söyleyen Kıvırcık şunları anlattı: "Anneme son ana kadar söylemedim. Her şey noterde onaylandıktan sonra bile durumu paylaşmadım. Ameliyatıma sadece üç gün kalmıştı, hâlâ bilmiyorlardı. Ameliyattan üç gün önce annemle konuştum. Bana, 'O ameliyata girersen hakkımı helal etmem.' dedi. Kesinlikle kabul etmedi. 'Hiçbir şekilde o ameliyata giremezsin. Girersen bu eve de giremezsin.' Umut abi, annesiyle birlikte annemle konuşmaya geldi. Ertesi sabah ise babam, 'Anahtarları bırak. Annen, ameliyattan sonra bu evde kalmanı istemiyor.' dedi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/unlu-oyuncu-ufuk-ozkana-goruntu-yonetmeni-arkadasi-donor-oldu-1103000662.html
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ufuk özkan, karaciğer nakli, organ nakli, organ bağışı, salih kıvırcık
ufuk özkan, karaciğer nakli, organ nakli, organ bağışı, salih kıvırcık
Ufuk Özkan'ı hayata döndüren donörü Salih Kıvırcık ilk kez anlattı: 'O ameliyata girersen hakkımı helal etmem'
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a karaciğer donörü olan Salih Kıvırcık, ailesinin verdiği tepkiyi ilk kez anlattı.
Ufuk Özkan'a karaciğer donörü olan kameraman Salih Kıvırcık yaşadığı zor süreci ilk kez anlattı. Ailesinin büyük tepki gösterdiğini söyleyen Kıvırcık, "Ameliyattan üç gün önce annemle konuştum. Bana, 'Hiçbir şekilde o ameliyata giremezsin. Girersen bu eve de giremezsin' diye tepki gösterdi." diye konuştu.
O ameliyata girersen bu eve giremezsin
Siroz nedeniyle acil karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a donör olan kameraman Salih Kıvırcık nakil sürecinde yaşadıklarını ilişkin ilk kez konuştu. Katıldığı bir programda ailesinin onay vermediğini ama kendisinin bir an olsun vazgeçmediğini söyleyen Kıvırcık şunları anlattı:
"Anneme son ana kadar söylemedim. Her şey noterde onaylandıktan sonra bile durumu paylaşmadım. Ameliyatıma sadece üç gün kalmıştı, hâlâ bilmiyorlardı. Ameliyattan üç gün önce annemle konuştum. Bana, 'O ameliyata girersen hakkımı helal etmem.' dedi. Kesinlikle kabul etmedi. 'Hiçbir şekilde o ameliyata giremezsin. Girersen bu eve de giremezsin.' Umut abi, annesiyle birlikte annemle konuşmaya geldi. Ertesi sabah ise babam, 'Anahtarları bırak. Annen, ameliyattan sonra bu evde kalmanı istemiyor.' dedi."