Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a görüntü yönetmeni arkadaşı donör oldu

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a görüntü yönetmeni arkadaşı donör oldu

Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a daha önce sette birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve doktorların acil nakil gerektiğini belirttiği ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a daha önce birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi. Kıvırcık, Özkan ile yer aldığı bu fotoğrafı paylaştı.İyi haberi kardeşi duyurmuştuUfuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da dün yaptığı açıklamada; "Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonuçları sizinle paylaşacağız. Bu süreçte yanımızda olan, bizi hiçbir an yalnız hissettirmeyen herkese yürekten teşekkür ederiz. Ağabeyim Ufuk Özkan adına ve ailemiz adına sonsuz teşekkürler" demişti.

