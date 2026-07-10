https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/trump-irana-ateskesin-sona-erdigi-iletildi-1107171270.html

Trump: İran'a ateşkesin sona erdiği iletildi

Trump: İran'a ateşkesin sona erdiği iletildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmeleri sürdürme talebini kabul ettiklerini ancak Tahran yönetimine ateşkesin sona erdiğini açık şekilde ilettiklerini... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T17:49+0300

2026-07-10T17:49+0300

2026-07-10T18:10+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Son 24 saatte yaşananlarABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alındı.Saldırılarda, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Ebu Musa Adası, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kenti, Buşehr eyaletine bağlı Buşehr şehri hedef alındı.Buşehr’in güneyinde bulunan bir askeri üs iki füze ile vurulurken, Çabahar kentindeki iki deniz trafiği kontrol kulesi saldırıların hedefi oldu. Buşehr Nükleer Santrali'nin ise saldırılarda zarar görmediği açıklandı. Ayrıca yine Çabahar’da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne de şarapnel parçaları isabet etti.İran'dan mesajABD saldırıları karşısında İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye saldırılarına ilişkin, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak" ifadesini kullandı.​​​​​​​Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli" dedi.ABD'li bir savunma yetkilisi, İran'ın güneyinde ve Buşehr Nükleer Tesisi yakınlarında meydana gelen patlamaların ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmediğini söyledi. Yetkili, bölgede arabuluculuk girişimlerinin sürdüğünü ve Washington'ın gerilimin daha fazla tırmanmasını istemediğini belirtti.Katar öncülüğünde arabuluculukDiplomatik kaynaklara göre Katar başta olmak üzere Pakistan ve bazı bölge ülkeleri, ABD ile İran arasında temaslarını yoğunlaştırdı. Tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için telefon diplomasisi yürütülürken, teknik heyetler arasındaki görüşmeler de kesintiye uğramadan devam ediyor.

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abd, donald trump, i̇ran, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması