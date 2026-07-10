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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/israil-basini-abd-israilin-trumpa-suikast-istihbaratina-supheyle-yaklasti-1107169708.html
İsrail basını: ABD, İsrail'in 'Trump’a suikast istihbaratına' şüpheyle yaklaştı
İsrail basını: ABD, İsrail'in 'Trump’a suikast istihbaratına' şüpheyle yaklaştı
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ABD'li yetkililerin, İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği yönündeki İsrail istihbaratın,ın Tahran'a yönelik politikayı etkilemeyi ve Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkiyi onarmayı hedeflediği görüşünde olduğu belirtildi.
2026-07-10T16:24+0300
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, iki üst düzey ABD'li yetkili, İsrail'in "İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği" yönünde sağladığı bilginin "somut ve ayrıntılı bir planla ilgili olmadığını" söyledi.Yetkililer, söz konusu istihbaratın sadece "İranlı yetkililer arasında bu konuyla ilgili genel tartışmaya dair" ve “ek doğrulama yapılmamış tek bir bilgi" olduğunu belirtti.'Bir uyarı olarak değerlendirilmedi'İsrail tarafından sağlanan bilginin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tehditlerin "genel olarak izlenmesi bağlamında yararlı" olduğunu söyleyen yetkililer, Amerikan istihbaratının bu bilgiyi "yakın gelecekte bir saldırı gerçekleştirme niyetine dair" bir uyarı olarak değerlendirmediğini kaydetti.Yetkililerden biri, İsrail'in geçen yıl da "Trump'a zarar verilmesi gerektiğini savunan İranlı veya İran yanlısı unsurların söylemlerine ilişkin birkaç benzer rapor ilettiğini" kaydederken ABD'li üst düzey iki isim de, "İsrail'in bu istihbarat bilgilerini, Trump'ın İran'a yönelik politikasını etkilemek ve son dönemde gerilen Netanyahu-Trump ilişkisini ısıtmak amacıyla ilettiği düşüncesini paylaştı.Ne olmuştu? Amerikan basını, İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu yazmıştı.ABD Başkanı Trump, ABD-İran mutabakatının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle sert bir dille eleştirmişti.İsrail basını, Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini ileri sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/abd-iran-geriliminde-son-durum-saldirilarin-ardindan-diplomasi-trafigi-1107169117.html
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donald trump, i̇srail, abd, i̇ran
donald trump, i̇srail, abd, i̇ran

İsrail basını: ABD, İsrail'in 'Trump’a suikast istihbaratına' şüpheyle yaklaştı

16:24 10.07.2026
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Dilara İrem Sancar
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ABD'li yetkililer, İsrail kaynaklı 'İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği' yönündeki istihbaratın, Washington'ın İran politikasını etkilemek ve Netanyahu ile Trump arasındaki gerilimi gidermek amacıyla gündeme getirildiğini değerlendirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, iki üst düzey ABD'li yetkili, İsrail'in "İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği" yönünde sağladığı bilginin "somut ve ayrıntılı bir planla ilgili olmadığını" söyledi.
Yetkililer, söz konusu istihbaratın sadece "İranlı yetkililer arasında bu konuyla ilgili genel tartışmaya dair" ve “ek doğrulama yapılmamış tek bir bilgi" olduğunu belirtti.

'Bir uyarı olarak değerlendirilmedi'

İsrail tarafından sağlanan bilginin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tehditlerin "genel olarak izlenmesi bağlamında yararlı" olduğunu söyleyen yetkililer, Amerikan istihbaratının bu bilgiyi "yakın gelecekte bir saldırı gerçekleştirme niyetine dair" bir uyarı olarak değerlendirmediğini kaydetti.
Yetkililerden biri, İsrail'in geçen yıl da "Trump'a zarar verilmesi gerektiğini savunan İranlı veya İran yanlısı unsurların söylemlerine ilişkin birkaç benzer rapor ilettiğini" kaydederken ABD'li üst düzey iki isim de, "İsrail'in bu istihbarat bilgilerini, Trump'ın İran'a yönelik politikasını etkilemek ve son dönemde gerilen Netanyahu-Trump ilişkisini ısıtmak amacıyla ilettiği düşüncesini paylaştı.

Ne olmuştu?

Amerikan basını, İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu yazmıştı.
ABD Başkanı Trump, ABD-İran mutabakatının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle sert bir dille eleştirmişti.
İsrail basını, Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini ileri sürmüştü.
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