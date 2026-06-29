https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/meksikali-batman-hirsizlari-direklere-bantliyor-1106862644.html

'Meksikalı Batman', hırsızları direklere bantlıyor

'Meksikalı Batman', hırsızları direklere bantlıyor

Sputnik Türkiye

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, bisiklet ve motosiklet hırsızlarını yakaladığını öne sürerek elektrik direklerine bağlayan kimliği belirsiz kişi polis... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T19:28+0300

2026-06-29T19:28+0300

2026-06-29T19:29+0300

dünya

meksika

batman

jalisco

yeni nesil jalisco karteli (cjng)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106862293_0:0:932:525_1920x0_80_0_0_929484731d39ffd14f5c408ec74888e8.jpg

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, hırsız olduğunu öne sürdüğü kişileri elektrik direklerine bağlayarak cezalandıran kimliği belirsiz kişi polis tarafından aranıyor.Yerel basının 'Lagos de Moreno'nun Batman'i' lakabını verdiği şüphelinin şimdiye kadar en az beş kişiyi elektrik direklerine bağladığı bildirildi.Şüphelinin bağladığı kişilerin alınlarına İspanyolcada "hırsız" anlamına gelen "ratero" yazdığı, bazılarının yüzüne kedi bıyıkları çizdiği ve ağızlarını koli bandıyla kapattığı belirtildi.Olay yerlerine ayrıca 'uyarı' niteliğinde kartonlar bırakılırken, çalındığı iddia edilen bisiklet ve motosikletler de direklerin yanına konuldu.Polis soruşturma başlattıJalisco Eyaleti Güvenlik Sekreteri Juan Pablo Hernandez, şimdiye kadar beş olayın kayıtlara geçtiğini ve sorumluların arandığını söyledi.Jalisco Başsavcısı Salvador Gonzalez de los Santos ise, direklere bağlanan gençlerin motosiklet ve bisiklet hırsızlığıyla suçlandığını ancak soruşturmanın sürdüğünü belirtti.Savcılık, söz konusu kişilerin hırsızlık iddialarının ayrıca araştırıldığını vurgularken, "Şu anda onlar hukuka aykırı şekilde darbedilip alıkonuldukları için mağdur konumundalar" açıklamasını yaptı.Bağlanan kişiler acil yardım ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı. Haklarında hırsızlık soruşturması yürütülüp yürütülmediği ise henüz netlik kazanmadı.Polis olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki aracı tespit ettiğini ancak henüz gözaltına alınan olmadığını bildirdi.Ülkedeki suç oranlarıMeksika uzun yıllardır yüksek suç oranlarıyla mücadele ediyor. Resmi verilere göre ülkede yalnızca 2023 yılında 36 binden fazla şiddet içeren araç gaspı vakası kaydedildi.Olayların yaşandığı Jalisco eyaleti, hem hırsızlık suçlarının hem de ülkenin en güçlü organize suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) faaliyet gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/trafik-sigortasinda-yeni-donem-1-temmuzda-basliyor-uzmani-degisiklikleri-detayli-acikladi-1106837847.html

meksika

jalisco

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, batman, jalisco, yeni nesil jalisco karteli (cjng)