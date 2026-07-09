https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/akaryakit-fiyatlari-yeniden-degisiyor-motorine-zam-kapida-1107128552.html

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor: Motorine zam kapıda

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor: Motorine zam kapıda

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'da artan savaş tedirginliği ve Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yeniden zam gündeminde. Motorinin litre fiyatına... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T10:43+0300

2026-07-09T10:43+0300

2026-07-09T10:43+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

akaryakıt zammı

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Orta Doğu'da yeniden yükselen savaş endişesi, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.Son iki günde akaryakıt ürünlerine gelen fiyat artışlarının ardından, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 3,10 TL daha zam yapılması bekleniyor.Beklenen artışın, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.Brent petrolde sert yükseliş yaşandıABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile müzakerelerin sona erdiğini açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 8,7 yükselerek 80,59 doları test etti.Güçlü yükselişin ardından gelen kâr realizasyonlarıyla birlikte petrol fiyatlarında kısmi geri çekilme yaşansa da, sektörde zam beklentisi oluştu.Güncel akaryakıt fiyatlarıBeklenen zam öncesinde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kuvvetli-saganak-geliyor-1107127366.html

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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı