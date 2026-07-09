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Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor: Motorine zam kapıda
Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor: Motorine zam kapıda
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'da artan savaş tedirginliği ve Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yeniden zam gündeminde. Motorinin litre fiyatına... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T10:43+0300
2026-07-09T10:43+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
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Orta Doğu'da yeniden yükselen savaş endişesi, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.Son iki günde akaryakıt ürünlerine gelen fiyat artışlarının ardından, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 3,10 TL daha zam yapılması bekleniyor.Beklenen artışın, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.Brent petrolde sert yükseliş yaşandıABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile müzakerelerin sona erdiğini açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 8,7 yükselerek 80,59 doları test etti.Güçlü yükselişin ardından gelen kâr realizasyonlarıyla birlikte petrol fiyatlarında kısmi geri çekilme yaşansa da, sektörde zam beklentisi oluştu.Güncel akaryakıt fiyatlarıBeklenen zam öncesinde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor: Motorine zam kapıda

10:43 09.07.2026
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'da artan savaş tedirginliği ve Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yeniden zam gündeminde. Motorinin litre fiyatına 3,10 TL zam yapılması bekleniyor.
Orta Doğu'da yeniden yükselen savaş endişesi, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.
Son iki günde akaryakıt ürünlerine gelen fiyat artışlarının ardından, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 3,10 TL daha zam yapılması bekleniyor.
Beklenen artışın, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Brent petrolde sert yükseliş yaşandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile müzakerelerin sona erdiğini açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 8,7 yükselerek 80,59 doları test etti.
Güçlü yükselişin ardından gelen kâr realizasyonlarıyla birlikte petrol fiyatlarında kısmi geri çekilme yaşansa da, sektörde zam beklentisi oluştu.

Güncel akaryakıt fiyatları

Beklenen zam öncesinde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.87 TL
Motorin: 66.78 TL
LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.68 TL
Motorin: 66.63 TL
LPG: 30.59 TL

Ankara

Benzin: 63.82 TL
Motorin: 67.90 TL
LPG: 31.19 TL

İzmir

Benzin: 64.06 TL
Motorin: 68.17 TL
LPG: 30.99 TL
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