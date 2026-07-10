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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/teklif-tbmmye-sunuldu-sahte-diplomaya-hapis-cezasi-1107156886.html
Teklif TBMM'ye sunuldu: Sahte diplomaya hapis cezası
Teklif TBMM'ye sunuldu: Sahte diplomaya hapis cezası
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklifine göre, izinsiz yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıla, bu kurumların reklamını... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T07:39+0300
2026-07-10T07:39+0300
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 2 Temmuz 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 28 maddelik teklifte sahte diploma düzenleyenlerden kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenlere kadar birçok konuda hapis cezaları öngörülüyor. Türkiye'de yabancı bir eğitim kurumu adına kanuna aykırı ön lisans, lisans veya lisans üstü program açanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Mevzuata aykırı yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu kurumların reklamını yapanlara da 3 yıla kadar hapis öngörülüyor.Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında ise resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Teklife göre, akademik unvanların usulsüz şekilde elde edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla yeni yaptırımlar getiriliyor. Tez, makale veya kitabını başkasına hazırlatanların akademik unvanları geri alınacak ve meslekten çıkarılacak. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, hazırlatan veya buna aracılık edenlere para cezası verilecek. Bu fiili meslek haline getirenler için ceza artırılacak. Ayrıca akademik hırsızlık yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/hademelikten-yoneticilige-yukseldi-universitede-sahte-diploma-skandali-1102792293.html
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sahte diploma
sahte diploma

Teklif TBMM'ye sunuldu: Sahte diplomaya hapis cezası

07:39 10.07.2026
© AADicle Üniversitesi'nden çağrı: Gelin diplomalarınızı alın
Dicle Üniversitesi'nden çağrı: Gelin diplomalarınızı alın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
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AK Parti'nin Meclis'e sunduğu Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklifine göre, izinsiz yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıla, bu kurumların reklamını yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma ve belge düzenleyenler ise 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 2 Temmuz 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 28 maddelik teklifte sahte diploma düzenleyenlerden kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenlere kadar birçok konuda hapis cezaları öngörülüyor.
Türkiye'de yabancı bir eğitim kurumu adına kanuna aykırı ön lisans, lisans veya lisans üstü program açanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Mevzuata aykırı yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu kurumların reklamını yapanlara da 3 yıla kadar hapis öngörülüyor.
Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında ise resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Teklife göre, akademik unvanların usulsüz şekilde elde edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla yeni yaptırımlar getiriliyor. Tez, makale veya kitabını başkasına hazırlatanların akademik unvanları geri alınacak ve meslekten çıkarılacak.
Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, hazırlatan veya buna aracılık edenlere para cezası verilecek. Bu fiili meslek haline getirenler için ceza artırılacak. Ayrıca akademik hırsızlık yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri uygulanacak.
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
TÜRKİYE
Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı
16 Ocak, 11:51
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