https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ryanair-ucaginda-motor-arizasi-panigi-motor-parcasi-cami-kirdi-4-yolcu-yaralandi-1107163958.html
Uçakta motor arızası paniği: Motor parçası camı kırdı, 4 yolcu yaralandı
Uçakta motor arızası paniği: Motor parçası camı kırdı, 4 yolcu yaralandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Selanik kentinden havalanan Ryanair uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yaşanan motor arızası nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı. Motor... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T13:49+0300
2026-07-10T13:49+0300
2026-07-10T14:01+0300
yaşam
selanik
kuzey makedonya
almanya
ryanair
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/0a/1044703064_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_4d50f8a25b205bea84af7a851253ac70.jpg
Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'ya gitmek üzere havalanan Ryanair uçağı, kalkıştan kısa süre sonra meydana gelen ciddi motor arızası nedeniyle Makedonya Havalimanı'na geri döndü.Yunan yetkililer, motorundan kopan bir parçanın yolcu camına isabet ederek camı kırdığını, cam kenarında oturan bir yolcunun da yaralandığını açıkladı.Oksijen maskeleri açıldıOlay sırasında tedbir amacıyla kabindeki oksijen maskeleri otomatik olarak açıldı. Bu durum uçakta kısa süreli paniğe neden oldu.Yetkililer, ilk endişelerin aksine uçağın gövdesinde herhangi bir çatlak ya da basınç kaybına yol açacak bir hasar oluşmadığını bildirdi.Pilotlar acil durum ilan ettiMürettebat, uçak Kuzey Makedonya hava sahası üzerindeyken motor arızasını tespit etti. Arızanın uçuş sırasında giderilemeyeceğinin anlaşılması üzerine pilotlar acil durum ilan ederek Selanik'e dönüş kararı aldı.Havalimanında itfaiye, ambulans, polis ve diğer acil durum ekipleri hazır bekletilirken, uçak güvenli şekilde iniş yaptı.Dört yolcu hastaneye kaldırıldıOlayın ardından 4 yolcu tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Çoğu yapılan kontrollerin ardından taburcu edilirken, bir yolcunun ileri tetkikler için gözetim altında tutulduğu açıklandı.Ryanair'den açıklamaRyanair, yaptığı açıklamada uçağın kalkıştan kısa süre sonra bir yolcu camında yerinden çıkma meydana gelmesi nedeniyle Selanik'e geri döndüğünü belirtti.Şirket, yolculuğun tamamlanabilmesi için yedek bir uçak tahsis edildiğini ve yolcuların yeni uçakla Almanya'ya gönderildiğini duyurdu. Olayın nedenine ilişkin havacılık otoriteleri tarafından soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/belcikada-tartismali-goc-yasasi-konutlara-giris-yetkisi-veren-tasari-abdnin-ice-uygulamalarina-1107162379.html
selanik
kuzey makedonya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/0a/1044703064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a30bbd2621be3ff7947695814f119b18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
selanik, kuzey makedonya, almanya, ryanair
selanik, kuzey makedonya, almanya, ryanair
Uçakta motor arızası paniği: Motor parçası camı kırdı, 4 yolcu yaralandı
13:49 10.07.2026 (güncellendi: 14:01 10.07.2026)
Yunanistan'ın Selanik kentinden havalanan Ryanair uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yaşanan motor arızası nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı. Motor parçasının yolcu camına isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'ya gitmek üzere havalanan Ryanair uçağı, kalkıştan kısa süre sonra meydana gelen ciddi motor arızası nedeniyle Makedonya Havalimanı'na geri döndü.
Yunan yetkililer, motorundan kopan bir parçanın yolcu camına isabet ederek camı kırdığını, cam kenarında oturan bir yolcunun da yaralandığını açıkladı.
Olay sırasında tedbir amacıyla kabindeki oksijen maskeleri otomatik olarak açıldı. Bu durum uçakta kısa süreli paniğe neden oldu.
Yetkililer, ilk endişelerin aksine uçağın gövdesinde herhangi bir çatlak ya da basınç kaybına yol açacak bir hasar oluşmadığını bildirdi.
Pilotlar acil durum ilan etti
Mürettebat, uçak Kuzey Makedonya hava sahası üzerindeyken motor arızasını tespit etti. Arızanın uçuş sırasında giderilemeyeceğinin anlaşılması üzerine pilotlar acil durum ilan ederek Selanik'e dönüş kararı aldı.
Havalimanında itfaiye, ambulans, polis ve diğer acil durum ekipleri hazır bekletilirken, uçak güvenli şekilde iniş yaptı.
Dört yolcu hastaneye kaldırıldı
Olayın ardından 4 yolcu tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Çoğu yapılan kontrollerin ardından taburcu edilirken, bir yolcunun ileri tetkikler için gözetim altında tutulduğu açıklandı.
Ryanair, yaptığı açıklamada uçağın kalkıştan kısa süre sonra bir yolcu camında yerinden çıkma meydana gelmesi nedeniyle Selanik'e geri döndüğünü belirtti.
Şirket, yolculuğun tamamlanabilmesi için yedek bir uçak tahsis edildiğini ve yolcuların yeni uçakla Almanya'ya gönderildiğini duyurdu. Olayın nedenine ilişkin havacılık otoriteleri tarafından soruşturma başlatıldı.