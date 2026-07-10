https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ryanair-ucaginda-motor-arizasi-panigi-motor-parcasi-cami-kirdi-4-yolcu-yaralandi-1107163958.html

Uçakta motor arızası paniği: Motor parçası camı kırdı, 4 yolcu yaralandı

Uçakta motor arızası paniği: Motor parçası camı kırdı, 4 yolcu yaralandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Selanik kentinden havalanan Ryanair uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yaşanan motor arızası nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı. Motor... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T13:49+0300

2026-07-10T13:49+0300

2026-07-10T14:01+0300

yaşam

selanik

kuzey makedonya

almanya

ryanair

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Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'ya gitmek üzere havalanan Ryanair uçağı, kalkıştan kısa süre sonra meydana gelen ciddi motor arızası nedeniyle Makedonya Havalimanı'na geri döndü.Yunan yetkililer, motorundan kopan bir parçanın yolcu camına isabet ederek camı kırdığını, cam kenarında oturan bir yolcunun da yaralandığını açıkladı.Oksijen maskeleri açıldıOlay sırasında tedbir amacıyla kabindeki oksijen maskeleri otomatik olarak açıldı. Bu durum uçakta kısa süreli paniğe neden oldu.Yetkililer, ilk endişelerin aksine uçağın gövdesinde herhangi bir çatlak ya da basınç kaybına yol açacak bir hasar oluşmadığını bildirdi.Pilotlar acil durum ilan ettiMürettebat, uçak Kuzey Makedonya hava sahası üzerindeyken motor arızasını tespit etti. Arızanın uçuş sırasında giderilemeyeceğinin anlaşılması üzerine pilotlar acil durum ilan ederek Selanik'e dönüş kararı aldı.Havalimanında itfaiye, ambulans, polis ve diğer acil durum ekipleri hazır bekletilirken, uçak güvenli şekilde iniş yaptı.Dört yolcu hastaneye kaldırıldıOlayın ardından 4 yolcu tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Çoğu yapılan kontrollerin ardından taburcu edilirken, bir yolcunun ileri tetkikler için gözetim altında tutulduğu açıklandı.Ryanair'den açıklamaRyanair, yaptığı açıklamada uçağın kalkıştan kısa süre sonra bir yolcu camında yerinden çıkma meydana gelmesi nedeniyle Selanik'e geri döndüğünü belirtti.Şirket, yolculuğun tamamlanabilmesi için yedek bir uçak tahsis edildiğini ve yolcuların yeni uçakla Almanya'ya gönderildiğini duyurdu. Olayın nedenine ilişkin havacılık otoriteleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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selanik, kuzey makedonya, almanya, ryanair