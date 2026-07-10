https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusyadan-londraya-rt-tepkisi-sinirsiz-ikiyuzluluk-1107171907.html
Rusya’dan Londra’ya RT tepkisi: Sınırsız ikiyüzlülük
Rusya’dan Londra’ya RT tepkisi: Sınırsız ikiyüzlülük
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Russia Today (RT) yapımcısının Manchester Havalimanı’nda gözaltına alınarak sorgulanmasını “yıldırma eylemi” olarak nitelendirerek... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T18:21+0300
2026-07-10T18:21+0300
2026-07-10T18:21+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, İngiltere makamlarının medyaya yönelik uygulamalarını “baskıcı” olarak nitelendirerek uluslararası örgütleri ve insan hakları savunucularını bu tutumu kınamaya çağırdı.Zaharova, "İlgili uluslararası yapılanmaları ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu ve önyargısız bir yaklaşım sergilemeye çağırıyoruz" diyerek, Londra’nın özgür medyanın temsilcilerine karşı izlediği baskıcı çizgiye ilişkin objektif ve dürüst değerlendirmeler yapılması gerektiğini kaydetti.RT yapımcısının İngiltere’de gözaltına alınması ve sorgulanmasına da değinerek bunu “sınırsız bir ikiyüzlülük” olarak değerlendiren Zaharova, “Manchester Havalimanı’nda düzenlenen yıldırma eylemi, İngiliz makamlarının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, İngiliz yetkililerin bir yandan bağımsız medyayı baskı altına aldığını ve profesyonel görevini yerine getiren gazetecilere yönelik “meşru olmayan yaptırımlar” uyguladığını; diğer yandan ise “dünya genelinde basın özgürlüğüne bağlılık” ve üçüncü ülkelerdeki ihlaller konusunda endişe duydukları yönünde açıklamalar yaptığını belirtti.RT’nin yayınlarının Birleşik Krallık’ta 2022 yılından bu yana engellendiğini de hatırlatan Zaharova, Londra’nın bu uygulamalarının ifade ve basın özgürlüğü söylemleriyle açıkça çeliştiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuralsiz-oyun-siyaset-uluslararasi-sporu-nasil-alt-etmeye-calisiyor-1107144902.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, russia today (rt), i̇ngiltere, londra, manchester, basın özgürlüğü, yaptırım, birleşik krallık
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, russia today (rt), i̇ngiltere, londra, manchester, basın özgürlüğü, yaptırım, birleşik krallık
Rusya’dan Londra’ya RT tepkisi: Sınırsız ikiyüzlülük
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Russia Today (RT) yapımcısının Manchester Havalimanı’nda gözaltına alınarak sorgulanmasını “yıldırma eylemi” olarak nitelendirerek, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine, Londra’nın “özgür medyaya yönelik baskıcı çizgisini” kınama çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, İngiltere makamlarının medyaya yönelik uygulamalarını “baskıcı” olarak nitelendirerek uluslararası örgütleri ve insan hakları savunucularını bu tutumu kınamaya çağırdı.
Zaharova, "İlgili uluslararası yapılanmaları ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu ve önyargısız bir yaklaşım sergilemeye çağırıyoruz" diyerek, Londra’nın özgür medyanın temsilcilerine karşı izlediği baskıcı çizgiye ilişkin objektif ve dürüst değerlendirmeler yapılması gerektiğini kaydetti.
RT yapımcısının İngiltere’de gözaltına alınması ve sorgulanmasına da değinerek bunu “sınırsız bir ikiyüzlülük” olarak değerlendiren Zaharova, “Manchester Havalimanı’nda düzenlenen yıldırma eylemi, İngiliz makamlarının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, İngiliz yetkililerin bir yandan bağımsız medyayı baskı altına aldığını ve profesyonel görevini yerine getiren gazetecilere yönelik “meşru olmayan yaptırımlar” uyguladığını; diğer yandan ise “dünya genelinde basın özgürlüğüne bağlılık” ve üçüncü ülkelerdeki ihlaller konusunda endişe duydukları yönünde açıklamalar yaptığını belirtti.
RT’nin yayınlarının Birleşik Krallık’ta 2022 yılından bu yana engellendiğini de hatırlatan Zaharova, Londra’nın bu uygulamalarının ifade ve basın özgürlüğü söylemleriyle açıkça çeliştiğinin altını çizdi.