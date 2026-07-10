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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusyadan-iran-uyarisi-gerilimi-tirmandirma-girisimlerini-reddediyoruz-1107173322.html
Rusya’dan İran uyarısı: Gerilimi tırmandırma girişimlerini reddediyoruz
Rusya’dan İran uyarısı: Gerilimi tırmandırma girişimlerini reddediyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batılı ülkelerin İran etrafında “temelsiz biçimde gerilim tırmandırma” çabalarını ve BM Güvenlik... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T19:14+0300
2026-07-10T19:14+0300
dünya
rusya
rusya'nın bm daimi temsilciliği
i̇ran
batı
bm güvenlik konseyi
rusya federasyonu
snapback
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, BM Güvenlik Konseyi’nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin oturumunda yaptığı konuşmada, Moskova’nın İran etrafında “temelsiz gerilim tırmandırma” girişimlerini kabul etmediğini söyledi.Yevstigneyeva, “Rusya Federasyonu, İran dosyası etrafındaki gerginliği daha da artırmaya dönük temelsiz girişimleri ve Güvenlik Konseyi’nin Tahran’la siyasi hesaplaşma aracı olarak kullanılmasını kategorik olarak reddetmektedir” diyerek, Batı’nın adımlarının zaten hassas olan bölgesel durumu daha da tehlikeye attığını vurguladı.Rus diplomat, İran’a yönelik yaptırımların 'snapback' (otomatik geri dönüş) mekanizması çerçevesinde yeniden devreye sokulmuş gibi gösterilmesi çabalarının da hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek, “Sözde gerçekleşmiş bir snapback izlenimi yaratmaya dönük tüm girişimler, herkesçe bilinen ve defalarca dikkat çektiğimiz nedenler dolayısıyla temelsizdir” ifadelerini kullandı.Yevstigneyeva, bazı delegasyonların BM Güvenlik Konseyi’ni kendi karar ve usullerini açıkça ihlal etmeye zorladığını söyleyerek bu durumdan derin üzüntü duyduklarını da kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusyadan-londraya-rt-tepkisi-sinirsiz-ikiyuzluluk-1107171907.html
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rusya, rusya'nın bm daimi temsilciliği, i̇ran, batı, bm güvenlik konseyi, rusya federasyonu, snapback , nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması
rusya, rusya'nın bm daimi temsilciliği, i̇ran, batı, bm güvenlik konseyi, rusya federasyonu, snapback , nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması

Rusya’dan İran uyarısı: Gerilimi tırmandırma girişimlerini reddediyoruz

19:14 10.07.2026
© AFP 2023 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, Batılı ülkelerin İran etrafında “temelsiz biçimde gerilim tırmandırma” çabalarını ve BM Güvenlik Konseyi’nin Tahran’la siyasi hesaplaşma aracı olarak kullanılmasını kesin dille reddettiklerini açıkladı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Vekili Anna Yevstigneyeva, BM Güvenlik Konseyi’nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin oturumunda yaptığı konuşmada, Moskova’nın İran etrafında “temelsiz gerilim tırmandırma” girişimlerini kabul etmediğini söyledi.
Yevstigneyeva, “Rusya Federasyonu, İran dosyası etrafındaki gerginliği daha da artırmaya dönük temelsiz girişimleri ve Güvenlik Konseyi’nin Tahran’la siyasi hesaplaşma aracı olarak kullanılmasını kategorik olarak reddetmektedir” diyerek, Batı’nın adımlarının zaten hassas olan bölgesel durumu daha da tehlikeye attığını vurguladı.
Rus diplomat, İran’a yönelik yaptırımların 'snapback' (otomatik geri dönüş) mekanizması çerçevesinde yeniden devreye sokulmuş gibi gösterilmesi çabalarının da hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek, “Sözde gerçekleşmiş bir snapback izlenimi yaratmaya dönük tüm girişimler, herkesçe bilinen ve defalarca dikkat çektiğimiz nedenler dolayısıyla temelsizdir” ifadelerini kullandı.
Yevstigneyeva, bazı delegasyonların BM Güvenlik Konseyi’ni kendi karar ve usullerini açıkça ihlal etmeye zorladığını söyleyerek bu durumdan derin üzüntü duyduklarını da kaydetti.
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