https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusyada-askeri-hava-ussune-yonelik-teror-saldirisi-engellendi-1107158137.html
Rusya’da askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı engellendi
Rusya’da askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının Batılı koordinatörlerin katılımıyla planladığı, ‘Rostov-Tsentralniy’ askeri hava üssünü... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T09:05+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya savunma bakanlığı
hava üssü
rostov bölgesi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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FSB’den yapılan açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin Rusya'nın askeri altyapı tesislerine, önde gelen bir savunma sanayii işletmesine ve Rusya Savunma Bakanlığı personeline yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlemeyi planladığı geniş çaplı sabotaj ve terör eylemlerinin boşa çıkarıldığı bildirildi.Açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR), Rostov Bölgesindeki Rostov-Tsentralniy askeri hava üssünü bombalaması için bir Rus vatandaşını para karşılığında görevlendirmek istedi. Teklifi alan Rus vatandaşının durumu gönüllü olarak güvenlik güçlerine ihbar etmesi üzerine, süreç FSB yetkililerinin kontrolünde yürütüldü.Yapay zekalı dronlar ele geçirildiTakip süreci kapsamında, Ukrayna askeri istihbarat sorumlusundan İHA'ların saklandığı gizli bölgenin koordinatları ve saldırı talimatları alındı. Operasyonda, yapay zeka sistemleriyle donatılmış ve her biri 1 kilogramdan fazla TNT eşdeğeri patlayıcı taşıyan 13 adet FPV dron ele geçirilerek etkisiz hale getirildi.İhbarı yapan kişinin, vadedilen ödülün yüzde 20'lik avans kısmını almasının ardından Ukrayna istihbaratıyla olan iletişimi kesildi.FSB, saldırının amacının hava üssü altyapısını tahrip etmek, askeri personeli etkisiz hale getirmek ve uçak filosunu imha etmek olduğunu belirtti. Olayla ve planlanan saldırıyla bağlantısı olan tüm kişilerin ve şartların tespit edilmesine yönelik soruşturma ve arama faaliyetleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusya-disisleri-kiev-batiya-silahlarin-etkinligini-gostermek-icin-rus-sivillere-yonelik-teroru-1107154145.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, hava üssü, rostov bölgesi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, hava üssü, rostov bölgesi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya’da askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı engellendi
09:05 10.07.2026 (güncellendi: 09:06 10.07.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının Batılı koordinatörlerin katılımıyla planladığı, ‘Rostov-Tsentralniy’ askeri hava üssünü hedef alan büyük ölçekli bir terör saldırısının engellendiğini duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin Rusya'nın askeri altyapı tesislerine, önde gelen bir savunma sanayii işletmesine ve Rusya Savunma Bakanlığı personeline yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlemeyi planladığı geniş çaplı sabotaj ve terör eylemlerinin boşa çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR), Rostov Bölgesindeki Rostov-Tsentralniy askeri hava üssünü bombalaması için bir Rus vatandaşını para karşılığında görevlendirmek istedi. Teklifi alan Rus vatandaşının durumu gönüllü olarak güvenlik güçlerine ihbar etmesi üzerine, süreç FSB yetkililerinin kontrolünde yürütüldü.
Yapay zekalı dronlar ele geçirildi
Takip süreci kapsamında, Ukrayna askeri istihbarat sorumlusundan İHA'ların saklandığı gizli bölgenin koordinatları ve saldırı talimatları alındı. Operasyonda, yapay zeka sistemleriyle donatılmış ve her biri 1 kilogramdan fazla TNT eşdeğeri patlayıcı taşıyan 13 adet FPV dron ele geçirilerek etkisiz hale getirildi.
İhbarı yapan kişinin, vadedilen ödülün yüzde 20'lik avans kısmını almasının ardından Ukrayna istihbaratıyla olan iletişimi kesildi.
FSB, saldırının amacının hava üssü altyapısını tahrip etmek, askeri personeli etkisiz hale getirmek ve uçak filosunu imha etmek olduğunu belirtti. Olayla ve planlanan saldırıyla bağlantısı olan tüm kişilerin ve şartların tespit edilmesine yönelik soruşturma ve arama faaliyetleri devam ediyor.