https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusya-uzaya-ilk-silah-yerlestiren-taraf-olmama-girisimimizi-surdurecegiz-1107175910.html

Rusya: Uzaya ilk silah yerleştiren taraf olmama girişimimizi sürdüreceğiz

Rusya: Uzaya ilk silah yerleştiren taraf olmama girişimimizi sürdüreceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, uzayın tüm silahlardan arındırılmış bir alan olarak kalması amacıyla başlattığı "uzaya ilk silah konuşlandırmama" girişimini... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T21:24+0300

2026-07-10T21:24+0300

2026-07-10T21:24+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

moskova

uzay

silahlanma

birleşmiş milletler (bm)

silahlanma yarışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_93e56a4f7e80116037b3549f730ec481.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzayda Silahlanma Yarışının Önlenmesi Açık Katılımlı Çalışma Grubu’nun üçüncü oturumu marjında düzenlenen seminerin ardından yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada, Moskova’nın uzayın her türlü silahtan arındırılması hedefine bağlı kaldığı vurgulanarak, "Ülkemiz, uzaya ilk silah yerleştirmeme yönündeki ‘uzaya ilk silah konuşlandırmama’ girişiminin uluslararası bir tedbir olarak kabul görmesi için azami çaba göstermeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, söz konusu tartışmalarda çok sayıda ülkenin sergilediği yapıcı tutum ve olumlu katkıyı takdir ettiklerini de vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-ukraynanin-kimyasal-silah-sozlesmesini-ihlaline-dair-opcwden-yanit-bekliyoruz-1107151697.html

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, moskova, uzay, silahlanma, birleşmiş milletler (bm), silahlanma yarışı