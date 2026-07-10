https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusya-uzaya-ilk-silah-yerlestiren-taraf-olmama-girisimimizi-surdurecegiz-1107175910.html
Rusya: Uzaya ilk silah yerleştiren taraf olmama girişimimizi sürdüreceğiz
Rusya: Uzaya ilk silah yerleştiren taraf olmama girişimimizi sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, uzayın tüm silahlardan arındırılmış bir alan olarak kalması amacıyla başlattığı "uzaya ilk silah konuşlandırmama" girişimini... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T21:24+0300
2026-07-10T21:24+0300
2026-07-10T21:24+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
uzay
silahlanma
birleşmiş milletler (bm)
silahlanma yarışı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzayda Silahlanma Yarışının Önlenmesi Açık Katılımlı Çalışma Grubu’nun üçüncü oturumu marjında düzenlenen seminerin ardından yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada, Moskova’nın uzayın her türlü silahtan arındırılması hedefine bağlı kaldığı vurgulanarak, "Ülkemiz, uzaya ilk silah yerleştirmeme yönündeki ‘uzaya ilk silah konuşlandırmama’ girişiminin uluslararası bir tedbir olarak kabul görmesi için azami çaba göstermeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, söz konusu tartışmalarda çok sayıda ülkenin sergilediği yapıcı tutum ve olumlu katkıyı takdir ettiklerini de vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-ukraynanin-kimyasal-silah-sozlesmesini-ihlaline-dair-opcwden-yanit-bekliyoruz-1107151697.html
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rusya dışişleri bakanlığı, moskova, uzay, silahlanma, birleşmiş milletler (bm), silahlanma yarışı
rusya dışişleri bakanlığı, moskova, uzay, silahlanma, birleşmiş milletler (bm), silahlanma yarışı
Rusya: Uzaya ilk silah yerleştiren taraf olmama girişimimizi sürdüreceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, uzayın tüm silahlardan arındırılmış bir alan olarak kalması amacıyla başlattığı "uzaya ilk silah konuşlandırmama" girişimini uluslararası platformlarda ilerletmeye devam edeceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzayda Silahlanma Yarışının Önlenmesi Açık Katılımlı Çalışma Grubu’nun üçüncü oturumu marjında düzenlenen seminerin ardından yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, Moskova’nın uzayın her türlü silahtan arındırılması hedefine bağlı kaldığı vurgulanarak, "Ülkemiz, uzaya ilk silah yerleştirmeme yönündeki ‘uzaya ilk silah konuşlandırmama’ girişiminin uluslararası bir tedbir olarak kabul görmesi için azami çaba göstermeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, söz konusu tartışmalarda çok sayıda ülkenin sergilediği yapıcı tutum ve olumlu katkıyı takdir ettiklerini de vurgulandı.