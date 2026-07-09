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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-ukraynanin-kimyasal-silah-sozlesmesini-ihlaline-dair-opcwden-yanit-bekliyoruz-1107151697.html
Rusya: Ukrayna'nın kimyasal silah sözleşmesini ihlaline dair OPCW'den yanıt bekliyoruz
Rusya: Ukrayna'nın kimyasal silah sözleşmesini ihlaline dair OPCW'den yanıt bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya, Ukrayna’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini gösteren yeni bilgileri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW)... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T21:44+0300
2026-07-09T21:44+0300
dünya
rusya
vladimir tarabrin
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
ukrayna
kiev
lahey
ukrayna silahlı kuvvetleri
kimyasal silah
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Kiev’in Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair yeni bilgileri OPCW'nin yürütme konseyine sunduklarını belirterek, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde klorpikrin içeren mühimmat kullandığını ve örgütten somut bir tepki beklediklerini söyledi.Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, 7-10 Temmuz tarihleri arasında Lahey’de düzenlenen örgütün 112. Yürütme Konseyi oturumu öncesinde konsey üyelerine yeni bilgi ve belgeler ilettiklerini açıkladı.Tarabrin, “Rusya Federasyonu, mevcut oturum öncesinde Ukrayna’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair yeni bir bilgi paketini yürütme konseyine sundu” ifadesini kullandı.Rus diplomat, bu verilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 6 Ocak ve 17 Nisan 2026 tarihlerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında, zehirleyici maddeler sınıfına giren klorpikrin içeren mühimmat kullandığının saptandığını ifade etti.Tarabrin, “OPCW Teknik Sekretaryası’ndan ve sözleşmeye taraf devletlerden, Ukrayna silahlı oluşumlarının toksik kimyasallar ve zehirleyici maddelerin kullanımıyla ilgili Rusya tarafından aktarılan bulgulara somut bir tepki bekliyoruz” dedi.Rus diplomat ayrıca, Rusya’nın daha önce de Ukrayna güçlerinin amonyak ile sülfürik, hidroklorik ve nitrik asit gibi toksik kimyasalların bulunduğu tank ve depolara mayın yerleştirip bunları patlattığına ilişkin bilgileri OPCW’ye ilettiğini anımsattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/lavrov-rusya-batinin-ukrayna-konusunda-muzakere-niyetine-artik-inanmiyor-1107150199.html
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rusya, vladimir tarabrin, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, kiev, lahey, ukrayna silahlı kuvvetleri, kimyasal silah, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, vladimir tarabrin, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, kiev, lahey, ukrayna silahlı kuvvetleri, kimyasal silah, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Rusya: Ukrayna'nın kimyasal silah sözleşmesini ihlaline dair OPCW'den yanıt bekliyoruz

21:44 09.07.2026
© AFP 2023 / BAS CZERWINSKI / ANPOPCW
OPCW - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AFP 2023 / BAS CZERWINSKI / ANP
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Rusya, Ukrayna’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini gösteren yeni bilgileri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) gündemine taşıdı.
Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Kiev’in Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair yeni bilgileri OPCW'nin yürütme konseyine sunduklarını belirterek, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde klorpikrin içeren mühimmat kullandığını ve örgütten somut bir tepki beklediklerini söyledi.
Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, 7-10 Temmuz tarihleri arasında Lahey’de düzenlenen örgütün 112. Yürütme Konseyi oturumu öncesinde konsey üyelerine yeni bilgi ve belgeler ilettiklerini açıkladı.
Tarabrin, “Rusya Federasyonu, mevcut oturum öncesinde Ukrayna’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair yeni bir bilgi paketini yürütme konseyine sundu” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, bu verilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 6 Ocak ve 17 Nisan 2026 tarihlerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında, zehirleyici maddeler sınıfına giren klorpikrin içeren mühimmat kullandığının saptandığını ifade etti.
Tarabrin, “OPCW Teknik Sekretaryası’ndan ve sözleşmeye taraf devletlerden, Ukrayna silahlı oluşumlarının toksik kimyasallar ve zehirleyici maddelerin kullanımıyla ilgili Rusya tarafından aktarılan bulgulara somut bir tepki bekliyoruz” dedi.
Rus diplomat ayrıca, Rusya’nın daha önce de Ukrayna güçlerinin amonyak ile sülfürik, hidroklorik ve nitrik asit gibi toksik kimyasalların bulunduğu tank ve depolara mayın yerleştirip bunları patlattığına ilişkin bilgileri OPCW’ye ilettiğini anımsattı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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