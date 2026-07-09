https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-ukraynanin-kimyasal-silah-sozlesmesini-ihlaline-dair-opcwden-yanit-bekliyoruz-1107151697.html

Rusya: Ukrayna'nın kimyasal silah sözleşmesini ihlaline dair OPCW'den yanıt bekliyoruz

Rusya: Ukrayna'nın kimyasal silah sözleşmesini ihlaline dair OPCW'den yanıt bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya, Ukrayna’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini gösteren yeni bilgileri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW)... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T21:44+0300

2026-07-09T21:44+0300

2026-07-09T21:44+0300

dünya

rusya

vladimir tarabrin

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

ukrayna

kiev

lahey

ukrayna silahlı kuvvetleri

kimyasal silah

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Kiev’in Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair yeni bilgileri OPCW'nin yürütme konseyine sunduklarını belirterek, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde klorpikrin içeren mühimmat kullandığını ve örgütten somut bir tepki beklediklerini söyledi.Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, 7-10 Temmuz tarihleri arasında Lahey’de düzenlenen örgütün 112. Yürütme Konseyi oturumu öncesinde konsey üyelerine yeni bilgi ve belgeler ilettiklerini açıkladı.Tarabrin, “Rusya Federasyonu, mevcut oturum öncesinde Ukrayna’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair yeni bir bilgi paketini yürütme konseyine sundu” ifadesini kullandı.Rus diplomat, bu verilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 6 Ocak ve 17 Nisan 2026 tarihlerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında, zehirleyici maddeler sınıfına giren klorpikrin içeren mühimmat kullandığının saptandığını ifade etti.Tarabrin, “OPCW Teknik Sekretaryası’ndan ve sözleşmeye taraf devletlerden, Ukrayna silahlı oluşumlarının toksik kimyasallar ve zehirleyici maddelerin kullanımıyla ilgili Rusya tarafından aktarılan bulgulara somut bir tepki bekliyoruz” dedi.Rus diplomat ayrıca, Rusya’nın daha önce de Ukrayna güçlerinin amonyak ile sülfürik, hidroklorik ve nitrik asit gibi toksik kimyasalların bulunduğu tank ve depolara mayın yerleştirip bunları patlattığına ilişkin bilgileri OPCW’ye ilettiğini anımsattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/lavrov-rusya-batinin-ukrayna-konusunda-muzakere-niyetine-artik-inanmiyor-1107150199.html

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rusya, vladimir tarabrin, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, kiev, lahey, ukrayna silahlı kuvvetleri, kimyasal silah, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)