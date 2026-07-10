https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-tam-isabetle-vuruldu-1107167125.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler tam isabetle vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler tam isabetle vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Haftalık... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T14:52+0300

2026-07-10T14:52+0300

2026-07-10T14:59+0300

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rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde 4-10 Temmuz haftasında yürütülen faaliyetlerin haftalık özet raporunu yayımladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek hassasiyetli silahlar ve vurucu insansız hava araçları (İHA) ile bir yoğun ve altı grup saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.Kritik askerî hedefler imha edildiGerçekleştirilen nokta atışı operasyonlarda, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ve finanse edilen şu stratejik noktalar başarıyla imha edildi:7 yerleşim yeri daha özgürleştirildiRusya Silahlı Kuvvetleri bağlı birliklerinin geçtiğimiz hafta boyunca sergilediği aktif ve kararlı eylemler neticesinde, 7 yerleşim yeri daha kontrol altına alınarak Kiev rejiminin kontrolünden çıkarıldı.Haftalık çatışmalarda ağır kayıplar veren Ukrayna tarafı; 9 bin 940'tan fazla askerini, onlarcası tank 84 zırhlı savaş aracını ve 3 çok namlulu roketatar sistemini kaybetti.Hava savunma sistemlerinden geçit yokRus Hava Savunma Kuvvetleri, Batı destekli Ukrayna saldırılarını havada püskürterek büyük bir başarıya imza attı. Hafta boyunca imha edilen mühimmat ve araçların dökümü şu şekilde:Ayrıca Rus Karadeniz Filosu’na bağlı unsurlar, Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait 6 adet insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi.Özel askerî harekâtın başından bu yana genel bilanço:Rusya Savunma Bakanlığı, harekâtın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna unsurlarına ait imha edilen toplam askerî envanteri de paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kremlin-rusya-ve-turkiye-s-400lerin-olasi-yeniden-satisini-konustu-1107162965.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars