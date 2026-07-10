https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-tam-isabetle-vuruldu-1107167125.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler tam isabetle vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler tam isabetle vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Haftalık... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T14:52+0300
2026-07-10T14:52+0300
2026-07-10T14:59+0300
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde 4-10 Temmuz haftasında yürütülen faaliyetlerin haftalık özet raporunu yayımladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek hassasiyetli silahlar ve vurucu insansız hava araçları (İHA) ile bir yoğun ve altı grup saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.Kritik askerî hedefler imha edildiGerçekleştirilen nokta atışı operasyonlarda, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ve finanse edilen şu stratejik noktalar başarıyla imha edildi:7 yerleşim yeri daha özgürleştirildiRusya Silahlı Kuvvetleri bağlı birliklerinin geçtiğimiz hafta boyunca sergilediği aktif ve kararlı eylemler neticesinde, 7 yerleşim yeri daha kontrol altına alınarak Kiev rejiminin kontrolünden çıkarıldı.Haftalık çatışmalarda ağır kayıplar veren Ukrayna tarafı; 9 bin 940'tan fazla askerini, onlarcası tank 84 zırhlı savaş aracını ve 3 çok namlulu roketatar sistemini kaybetti.Hava savunma sistemlerinden geçit yokRus Hava Savunma Kuvvetleri, Batı destekli Ukrayna saldırılarını havada püskürterek büyük bir başarıya imza attı. Hafta boyunca imha edilen mühimmat ve araçların dökümü şu şekilde:Ayrıca Rus Karadeniz Filosu’na bağlı unsurlar, Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait 6 adet insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi.Özel askerî harekâtın başından bu yana genel bilanço:Rusya Savunma Bakanlığı, harekâtın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna unsurlarına ait imha edilen toplam askerî envanteri de paylaştı:
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler tam isabetle vuruldu
14:52 10.07.2026 (güncellendi: 14:59 10.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Haftalık rapora göre, 7 yerleşim yeri daha kontrol altına alınırken, düşman unsurlarına ait binlerce mühimmat ve askerî araç imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde 4-10 Temmuz haftasında yürütülen faaliyetlerin haftalık özet raporunu yayımladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek hassasiyetli silahlar ve vurucu insansız hava araçları (İHA) ile bir yoğun ve altı grup saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Kritik askerî hedefler imha edildi
Gerçekleştirilen nokta atışı operasyonlarda, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ve finanse edilen şu stratejik noktalar başarıyla imha edildi:
Ukrayna askerî-endüstriyel kompleksine ait işletmeler ve askerî havaalanları,
Mühimmat depoları ve lojistik merkezler,
Yakıt-enerji, ulaştırma ve liman altyapı tesisleri,
Uzun menzilli İHA ve bileşenlerinin üretim ile depolama alanları,
Ukraynalı silahlı oluşumlar ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.
7 yerleşim yeri daha özgürleştirildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri bağlı birliklerinin geçtiğimiz hafta boyunca sergilediği aktif ve kararlı eylemler neticesinde, 7 yerleşim yeri daha kontrol altına alınarak Kiev rejiminin kontrolünden çıkarıldı.
Haftalık çatışmalarda ağır kayıplar veren Ukrayna tarafı; 9 bin 940'tan fazla askerini, onlarcası tank 84 zırhlı savaş aracını ve 3 çok namlulu roketatar sistemini kaybetti.
Hava savunma sistemlerinden geçit yok
Rus Hava Savunma Kuvvetleri, Batı destekli Ukrayna saldırılarını havada püskürterek büyük bir başarıya imza attı. Hafta boyunca imha edilen mühimmat ve araçların dökümü şu şekilde:
Güdümlü hava bombası – 72
ABD yapımı HIMARS roketi – 36
Çekya yapımı ‘Vampire’ füzesi – 4
‘Flamingo’ kara konuşlu seyir füzesi – 10
‘Neptün-MD’ uzun menzilli güdümlü füze – 3
Uçak tipi İHA – 4 bin 975
Ayrıca Rus Karadeniz Filosu’na bağlı unsurlar, Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait 6 adet insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi.
Özel askerî harekâtın başından bu yana genel bilanço:
Rusya Savunma Bakanlığı, harekâtın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna unsurlarına ait imha edilen toplam askerî envanteri de paylaştı:
673
uçak ve 284
helikopter,
665
uçaksavar füze sistemi,
30.098
tank ve diğer zırhlı savaş araçları,
1.756
çok namlulu roketatar aracı,
35.715
sahra topu ve havan topu,