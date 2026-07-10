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Kremlin: Rusya ve Türkiye, S-400'lerin olası yeniden satışını konuştu
Kremlin: Rusya ve Türkiye, S-400'lerin olası yeniden satışını konuştu
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin elinde bulunan S-400 füze savunma komplekslerinin akıbetine ilişkin açıklama yaptı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T12:52+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılması veya devredilmesi iddiaları ve bu yöndeki olası süreçler hakkında değerlendirmelerde bulunan Peskov, satış olasılığını 'süper hassas bir konu' olarak nitelendirdi.Konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.Rusya, S-400 sistemlerinin satışında 'teknik verilerin gizliliği' ve 'teknoloji güvenliği' konularına büyük önem veriyor. Daha önceki açıklamalarında Türkiye ile yürütülen askeri-teknik işbirliğinin, hassas bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmamasını öngören yasal yükümlülükler içerdiğini belirten Moskova, bu konuda Türk tarafına güvenin tam olduğunun altını çizmişti.'Ukrayna sınırındaki tampon bölge genişlemeye devam ediyor'Peskov, Ukrayna meselesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu:🔴Rusya, Kiev yönetiminin tırmandırdığı gerilim karşısında Ukrayna sınırındaki tampon bölgesini genişletmeye devam ediyor🔴Rusya, hedeflerine diplomatik yollarla ulaşma konusundaki açık tutumunu sürdürüyor🔴Moskova barışçıl bir çözüme hazır, ancak Kiev'de böyle bir istek bulunmaması nedeniyle özel askeri harekat devam ediyor🔴Kiev'in Zaporojye NGS'ye yönelik terör faaliyetleri artıyor ve ciddi bir tehlike oluşturuyor🔴Rusya, Kiev'in Zaporojye NGS'ye yönelik eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda UAEA'nın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) dikkatini çekiyor🔴Ukraynalı militanlar hem santralin altyapısına hem de çevresindeki sivil tesislere saldırılar düzenliyor🔴Moskova ile Washington arasındaki ikili konulara ilişkin temaslar devam ediyor🔴Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi, ihtiyaç duyulması halinde herhangi bir hazırlık olmaksızın hızlı bir şekilde koordine edilebilir
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kremlin, s-400, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri
kremlin, s-400, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri

Kremlin: Rusya ve Türkiye, S-400'lerin olası yeniden satışını konuştu

12:52 10.07.2026 (güncellendi: 13:07 10.07.2026)
© Sputnik / Natalya SeliverstovaKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin elinde bulunan S-400 füze savunma komplekslerinin akıbetine ilişkin açıklama yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.

Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılması veya devredilmesi iddiaları ve bu yöndeki olası süreçler hakkında değerlendirmelerde bulunan Peskov, satış olasılığını 'süper hassas bir konu' olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Rusya, S-400 sistemlerinin satışında 'teknik verilerin gizliliği' ve 'teknoloji güvenliği' konularına büyük önem veriyor. Daha önceki açıklamalarında Türkiye ile yürütülen askeri-teknik işbirliğinin, hassas bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmamasını öngören yasal yükümlülükler içerdiğini belirten Moskova, bu konuda Türk tarafına güvenin tam olduğunun altını çizmişti.

'Ukrayna sınırındaki tampon bölge genişlemeye devam ediyor'

Peskov, Ukrayna meselesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu:

🔴Rusya, Kiev yönetiminin tırmandırdığı gerilim karşısında Ukrayna sınırındaki tampon bölgesini genişletmeye devam ediyor

🔴Rusya, hedeflerine diplomatik yollarla ulaşma konusundaki açık tutumunu sürdürüyor

🔴Moskova barışçıl bir çözüme hazır, ancak Kiev'de böyle bir istek bulunmaması nedeniyle özel askeri harekat devam ediyor

🔴Kiev'in Zaporojye NGS'ye yönelik terör faaliyetleri artıyor ve ciddi bir tehlike oluşturuyor

🔴Rusya, Kiev'in Zaporojye NGS'ye yönelik eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda UAEA'nın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) dikkatini çekiyor

🔴Ukraynalı militanlar hem santralin altyapısına hem de çevresindeki sivil tesislere saldırılar düzenliyor

🔴Moskova ile Washington arasındaki ikili konulara ilişkin temaslar devam ediyor

🔴Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi, ihtiyaç duyulması halinde herhangi bir hazırlık olmaksızın hızlı bir şekilde koordine edilebilir
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