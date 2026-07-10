https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cinli-uzmandan-irandaki-busehr-ngsye-yonelik-saldiriya-dair-uyari-kisa-vadeli-bir-siyasi-macera-1107166604.html

Çinli uzmandan İran'daki Buşehr NGS'ye yönelik saldırıya dair uyarı: 'Kısa vadeli bir siyasi macera'

Çinli uzmandan İran'daki Buşehr NGS'ye yönelik saldırıya dair uyarı: 'Kısa vadeli bir siyasi macera'

Sputnik Türkiye

Çinli akademisyen Qian, ABD'nin İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali (NGS) yakınlarına düzenlediği saldırıyı Ortadoğu'daki gerilimi tırmandıracak 'kısa vadeli... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T14:56+0300

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Charhar Enstitüsü araştırmacısı Dr. Qian Yaxu, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'nin bu eylemiyle Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtti.İran ve İsrail'in yüzyıllardır süren düşmanlıklarına rağmen nükleer tesisleri hedef almama konusundaki 'zımni kırmızı çizgiyi' koruduklarına dikkat çeken Qian, "Mevcut saldırıyla Amerikan ordusu bu kırmızı çizgiyi aşmış oldu. Eğer İran misilleme yaparsa, hedef olarak İsrail'in nükleer tesislerini seçebilir" uyarısında bulundu.'Bölgesel riskler artıyor' Yaşanabilecek olası bir çatışmanın nükleer sızıntı riski taşıdığını belirten Çinli uzman, bunun hem Basra Körfezi'nin genel güvenliğine hem de bölge ekolojisine çok ciddi zarar vereceğini ifade etti.ABD'nin İran'a yönelik tutarlı bir strateji geliştiremediğini kaydeden Qian, bu tür hamlelerin Washington'un amaçladığının aksine, İran halkını ABD'ye karşı konsolide ettiğini ve bölgedeki çelişkileri derinleştirdiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kremlin-rusya-ve-turkiye-s-400lerin-olasi-yeniden-satisini-konustu-1107162965.html

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abd, i̇ran, i̇srail, buşehr nükleer güç santrali, nükleer savaş, saldırı