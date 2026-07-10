https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/papanin-ziyaret-ettigi-iznikte-buyuk-kesif-birinci-konsilin-yapildigi-kucuk-kilisenin-kalintilarina-1107166715.html

Papa'nın ziyaret ettiği İznik'te büyük keşif: Birinci Konsil'in yapıldığı küçük kilisenin kalıntılarına ulaşıldı

Papa'nın ziyaret ettiği İznik'te büyük keşif: Birinci Konsil'in yapıldığı küçük kilisenin kalıntılarına ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Bursa İznik'te süren kazılarda Birinci Konsil'in yapıldığı küçük kilisenin kalıntılarına ulaşıldı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T14:57+0300

2026-07-10T14:57+0300

2026-07-10T14:57+0300

yaşam

i̇znik

bursa

papa 14. leo

i̇znik konsili

arkeolojik kazı

arkeolojik keşif

arkeolojik kalıntı

arkeolojik buluntular

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107166166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c22f80cc722f2192a06a15ea60a13894.png

Bursa İznik'te ilçesinde sürdürülen arkeolojik çalışmalarda, göl kıyısındaki bazilikadan önce bu alanda inşa edilen ve Birinci Konsil'in yapıldığı Aziz Neophytos Kilisesi'ne ait duvar ve zemin döşemesi kalıntıları ile bir sütun kaidesi ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Büyük bir mutluluk içindeyiz. En azından hipotezimizin karşılığını bulduk. Küçük kilisenin zemininin kilisenin dışında devam edip etmediğinin diğer bir ifadeyle büyük kilisenin küçük kilisenin üzerine yapılıp yapılmadığını bu ilk hafta içerisinde anlamış olduk. Bu, büyük bir buluntu ya da keşif" diyerek çalışmanın önemini anlattı. Dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilmiştiHristiyanlık ile ilgili temel dini konuların 325 yılında tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2015'te başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar sürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in başkanlığındaki araştırma ekibi, Amerikan Arkeoloji Enstitüsünce 2014 yılında dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilika hakkında önemli bilgilere ulaştı.Birinci Konsil küçük kilisede yapıldıKazı sezonu başlar başlamaz Birinci Konsil'in yapıldığı küçük kiliseyi arama çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Prof. Dr. Şahin, şunları dile getirdi: Bu, büyük bir buluntu ya da keşifKazı çalışmaları sırasında bir altın yüzük, bir yüksük bulunduğunu ifade eden Şahin, altın yüzükte hurma ağacı ve kılıç bezemesinin olduğunu anlattı. Şahin, yüksük ve yüzüğün benzer örneklerinin Emeviler, Abbasiler dönemlerinde görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:"Bunların burada bulunmuş olması, araştırmalarımız ve hipotezlerimiz açısından çok önemliydi. Emeviler'in 729 yılında İznik'i kuşattığını, İstanbul'u fethetmeden önce stratejik olarak İznik'in alınmasını hedeflediğini, 6 ay süren kuşatma esnasında İznik'in fethedilemediğini ama Emevi emirinin Kutsal Pederler Kilisesi'nde girdiğini biliyoruz. Bu da bize Kutsal Pederler Kilisesi'nin İznik içerisinde değil, sur duvarlarının dışında olduğunu göstermektedir ve bulduğumuz yüksük ve yüzük üzerinde yapmış olduğumuz ilk değerlendirmeler, Emeviler'in bulunduğumuz kiliseyi ziyaret ettiklerini göstermesi açısından çok önemli. Yani şunu söyleyebilirim, taşlar artık yavaş yavaş yerine oturuyor."Vita Constantini adlı eserin yazarı, Birinci Konsil'e katılan din adamı Caesarealı Eusebius'un Birinci Konsil'den bahsederken "Birinci Konsil, ibadet evi ya da küçük bir kilisede toplandı. Kilise o kadar küçüktü ki bu kadar din adamı bu kiliseye nasıl sığdı? Bu da Tanrı'nın büyük bir mucizesi." şeklinde bir ifadesi olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:Şahin, İtalya'dan gelen ekibe Catanzaro Üniversitesinden Prof. Dr. Francesco Cuteri'nin başkanlık ettiğini, ekibin bazilikanın orta nefinde (koridor) çalıştığını ifade etti. Orta nefteki bema duvarının (kilise önde gelenleri için ayrılan, normal zeminden yüksekçe konumlandırılmış bölüm) önünde daha önce 8 mezar bulduklarını hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:"Bunlardan 2'si çok önemliydi çünkü bunlar, bema duvarının tam altında yer alıyordu. Ayrıca iskeletlerde de harç izleri vardı. Bu da kilise yapılırken o mezarların orada olduğunu göstermesi açısından önemli işaretlerdi. Önemli 2 mezar içinde bulduğumuz sikkeler, Valens Valentianus dönemlerine aitti. Dolayısıyla bu kilisenin 380 yılında yapıldığını bu vesileyle öğrenmiştik. Şimdi orta nefte İtalyanlar araştırma yapıyor. Bakalım bu sene sonuç ne olacak? Biz de merakla bekliyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/papa-14-leo-istanbulda-kutsal-ruh-katedralinde-toplantiya-katiliyor-1101370631.html

i̇znik

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇znik, bursa, papa 14. leo, i̇znik konsili, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik kalıntı, arkeolojik buluntular