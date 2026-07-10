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Netanyahu: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır, her senaryoya hazırlıklıyız
Netanyahu: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır, her senaryoya hazırlıklıyız
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in bölgedeki askeri hava üstünlüğünün korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Netanyahu, değişen jeopolitik... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde, Ortadoğu'daki jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini savundu.Konuşmasında Netanyahu, Ortadoğu'da 'askeri hava üstünlüğünü korumayı' vurgulayarak, Lübnan ve İran'la gerilime dair değerlendirmede bulundu:ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirmiş, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, lübnan, nato, f-35

Netanyahu: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır, her senaryoya hazırlıklıyız

04:30 10.07.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık OfisiBinyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in bölgedeki askeri hava üstünlüğünün korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Netanyahu, değişen jeopolitik dengelere karşı her senaryoya hazır olduklarını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde, Ortadoğu'daki jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini savundu.
Konuşmasında Netanyahu, Ortadoğu'da 'askeri hava üstünlüğünü korumayı' vurgulayarak, Lübnan ve İran'la gerilime dair değerlendirmede bulundu:
İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır.
Savaş henüz bitmedi. Eski zorlukların yanı sıra yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eksenler çöküyor ve yenileri doğuyor. Her senaryoya hazırlıklıyız. Her zaman düşmanlarımızdan daha güçlü kalmamız gerektiğini biliyoruz.
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirmiş, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.
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