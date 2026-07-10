Netanyahu: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır, her senaryoya hazırlıklıyız

Savaş henüz bitmedi. Eski zorlukların yanı sıra yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eksenler çöküyor ve yenileri doğuyor. Her senaryoya hazırlıklıyız. Her zaman düşmanlarımızdan daha güçlü kalmamız gerektiğini biliyoruz.