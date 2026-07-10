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İngiltere'de başbakanlığa hazırlanan Burnham: Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar var
İngiltere'de başbakanlığa hazırlanan Burnham: Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar var
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İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri ve başbakanı olmaya hazırlanan Andy Burnham, partisinin İsrail'in Gazze saldırılarının ilk dönemindeki tutumu... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İşçi Partisi liderliğinden ayrılmasının ardından partinin başına geçmeye hazırlanan Andy Burnham, iktidardaki İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcındaki tutumu nedeniyle özür diledi.The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Burnham, şöyle konuştu:Burnham, İsrail hükümetine daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunun kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımların yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle mal ticaretinin yasaklanmasını da içerebileceğini ifade etti.'Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar var'Başbakan adayı Burnham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınırken, şunları söyledi:
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İngiltere'de başbakanlığa hazırlanan Burnham: Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar var

03:34 10.07.2026
© REUTERS Temilade AdelajaAndy Burnham
Andy Burnham - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© REUTERS Temilade Adelaja
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İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri ve başbakanı olmaya hazırlanan Andy Burnham, partisinin İsrail'in Gazze saldırılarının ilk dönemindeki tutumu nedeniyle özür diledi. Burnham, Londra'nın ateşkes çağrısında geç kaldığını savunurken, İsrail hükümetine yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İşçi Partisi liderliğinden ayrılmasının ardından partinin başına geçmeye hazırlanan Andy Burnham, iktidardaki İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcındaki tutumu nedeniyle özür diledi.
The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Burnham, şöyle konuştu:
İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru tutum sergilemediğini düşünen çok sayıda kişi olduğunu biliyorum ve bunun için üzgünüm. Yanıtımız çoğu zaman yeterince iyi olmadı. Daha iyisini yapmamız gerekiyor.

İsrail hükümetine baskı yapmak için daha fazlasını yapmalıyız. Evet, bazı önemli adımlar attık ancak dürüst olmak gerekirse İngiltere ateşkes çağrısı yapmakta çok yavaş kaldı. Şimdi yaklaşımımızı güçlendirmek için daha fazlasını yapmalıyız
Burnham, İsrail hükümetine daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunun kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımların yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle mal ticaretinin yasaklanmasını da içerebileceğini ifade etti.

'Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar var'

Başbakan adayı Burnham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınırken, şunları söyledi:
Savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair artan kanıtlar var. Gazze halkının yaşadığı derin acılar için hesap verilebilirlik olmalı ancak nihai olarak buna siyasetçiler değil, uluslararası mahkemeler karar vermeli.
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