https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/netanyahu-ile-trumptan-kritik-telefon-gorusmesi-gundemde-iran-ve-lubnan-vardi-1107153708.html

Netanyahu ile Trump'tan kritik telefon görüşmesi: Gündemde İran ve Lübnan vardı

Netanyahu ile Trump'tan kritik telefon görüşmesi: Gündemde İran ve Lübnan vardı

Sputnik Türkiye

Netanyahu ile Trump, telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askeri varlığı ve bölgedeki son gelişmeleri 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T00:51+0300

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2026-07-10T00:51+0300

dünya

ortadoğu

benyamin netanyahu

donald trump

lübnan

i̇ran

abd

i̇srail başbakanlık ofisi

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Benyamin Netanyahu ile Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre iki lider, ABD'nin İran'a düzenlediği hava operasyonları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki faaliyetleri ve Ortadoğu'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.Açıklamada, Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili Netanyahu'ya bilgi verdiği, iki liderin ise bölgedeki askeri ve diplomatik süreçlerde eşgüdümün sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.Görüşmede ayrıca Lübnan'ın güneyindeki durum da ele alındı. Netanyahu'nun, İsrail sınırlarının güvenliği için "güvenlik bölgeleri" oluşturulmasının gerekli olduğu yönündeki değerlendirmesini Trump'a ilettiği aktarıldı.

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ortadoğu, benyamin netanyahu, donald trump, lübnan, i̇ran, abd, i̇srail başbakanlık ofisi