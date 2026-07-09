https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-gucleri-hurmuz-bogazindaki-trafigi-savas-oncesi-seviyenin-yuzde-50sine-geri-getirdi-1107151995.html

'İran güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği savaş öncesi seviyenin yüzde 50'sine geri getirdi'

'İran güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği savaş öncesi seviyenin yüzde 50'sine geri getirdi'

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma öncesi seviyenin %50'sine ulaştığını açıkladı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T21:46+0300

2026-07-09T21:46+0300

2026-07-09T21:46+0300

dünya

ortadoğu

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇srail

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İran Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC)'nun perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma öncesi dönemin yüzde 50'sine geri getirdi.IRGC'nin, İran devlet televizyonu IRIB tarafından aktarılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, IRGC'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş iznini, güvenlik kurallarına uyan ve İran tarafından belirlenen rotaları takip eden gemilere verdiği belirtildi.

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hürmüz boğazı

i̇ran

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