https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-gucleri-hurmuz-bogazindaki-trafigi-savas-oncesi-seviyenin-yuzde-50sine-geri-getirdi-1107151995.html
'İran güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği savaş öncesi seviyenin yüzde 50'sine geri getirdi'
'İran güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği savaş öncesi seviyenin yüzde 50'sine geri getirdi'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma öncesi seviyenin %50'sine ulaştığını açıkladı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T21:46+0300
2026-07-09T21:46+0300
2026-07-09T21:46+0300
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İran Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC)'nun perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma öncesi dönemin yüzde 50'sine geri getirdi.IRGC'nin, İran devlet televizyonu IRIB tarafından aktarılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, IRGC'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş iznini, güvenlik kurallarına uyan ve İran tarafından belirlenen rotaları takip eden gemilere verdiği belirtildi.
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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail
'İran güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği savaş öncesi seviyenin yüzde 50'sine geri getirdi'
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma öncesi seviyenin %50'sine ulaştığını açıkladı.
İran Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC)'nun perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma öncesi dönemin yüzde 50'sine geri getirdi.
IRGC'nin, İran devlet televizyonu IRIB tarafından aktarılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İslam'ın cesur savunucularını. Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolü ve buradaki güvenliği sağlayanları. ayrıca deniz trafiğinin savaş öncesi seviyenin yüzde 50'sine kadar kademeli olarak yeniden başlamasını sağlayanları selamlıyoruz. Bu oranı daha da artırmaya devam ediyoruz."
Açıklamada, IRGC'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş iznini, güvenlik kurallarına uyan ve İran tarafından belirlenen rotaları takip eden gemilere verdiği belirtildi.