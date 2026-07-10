https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/musk-hedeflerimize-ulasirsak-spacex-dunyanin-kalanindan-daha-degerli-olacak-1107174241.html

Musk: Hedeflerimize ulaşırsak SpaceX, dünyanın kalanından daha değerli olacak

Musk: Hedeflerimize ulaşırsak SpaceX, dünyanın kalanından daha değerli olacak

Sputnik Türkiye

SpaceX CEO'su Elon Musk, yatırımcıları etkilemek için uzun yıllardır bilim kurgu gibi görünen iddialı vizyonlarını öne çıkarıyor.

2026-07-10T20:03+0300

2026-07-10T20:03+0300

2026-07-10T20:03+0300

ekonomi̇

elon musk

spacex

dünya

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Musk'ın hedefleri arasında, halihazırda uzay çöpleriyle dolu Dünya yörüngesine devasa yörüngesel veri merkezleri yerleştirmek, Ay'da kalıcı yerleşimler kurmak ve nihayetinde dev Starship filosuyla Mars'ta bir şehir inşa ederek insanlığı gezegenler arası bir tür haline getirmek bulunuyor.Eleştirmenlerinin "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirdiği bu büyük hedefler, Musk'ı neredeyse trilyoner yaparken, SpaceX'in yatırımcıları bu vizyonlara ikna etme çabası da sürüyor.Son olarak Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hedeflerimize ulaşırsak SpaceX, Dünya'nın geri kalanının tamamından daha değerli olacak" ifadelerini kullandı.Musk, bu açıklamayı, bir takipçisinin SpaceX'in yapay zeka şirketi Anthropic ile yaptığı bilgi işlem anlaşmasını eleştirerek şirketin rakiplerine fazla para kazandırdığını söylemesi üzerine yaptı.Güneş enerjisi vurgusuMusk'a göre bunun temelinde insanlığın Güneş'in enerjisinden ne kadar faydalanabildiği yatıyor.Sovyet astronom Nikolay Kardaşev'in geliştirdiği ve medeniyetlerin teknolojik gelişmişliğini kullanabildikleri enerji miktarına göre sınıflandıran Kardaşev Ölçeğine atıfta bulunan Musk, insanlığın potansiyelinin henüz çok küçük bir bölümünü kullandığını savunuyor.Musk, uzayda kullanılabilecek devasa güneş enerjisi kaynaklarından yararlanılması halinde SpaceX'in değerinin, yaklaşık 100 trilyon dolar olduğu tahmin edilen küresel gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYH) aşabileceğini öne sürüyor.Ocak ayında yaptığı başka bir paylaşımda da, "Uzay tabanlı endüstriler, Dünya üzerindeki tüm ekonomiden çok daha değerli olacak. Çünkü Dünya'nın kullandığından yaklaşık 100 bin kat fazla enerjiye erişmek mümkün ve bu yine de Güneş'in enerjisinin milyonda birinden daha azına denk geliyor" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce de benzer iddialarda bulunduMusk daha önce de Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi sayesinde tüm otomotiv sektöründen daha değerli olacağını ve insansı robotu Optimus'un Dünya ekonomisini katlayacağını iddia etmişti.Ancak eleştirmenler, bu öngörülerin önemli bölümünün henüz gerçeğe dönüşmediğine dikkat çekiyor. Örneğin Musk'ın yıllardır verdiği sözlere rağmen Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi hâlâ insan gözetimi olmadan güvenilir şekilde çalışmıyor.Yatırımcılar temkinliSpaceX hisseleri geçen ay gerçekleştirilen halka arzın ardından ilk etapta yükselse de daha sonra değer kaybetmeye başladı. Bu durum, yatırımcıların geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar açıklayan şirket için trilyonlarca dolarlık değerleme beklentisine temkinli yaklaştığını gösteriyor.Uzmanlar ayrıca Musk'ın öngörülerinin, uzay yarışında hızla ilerleyen Çin gibi güçlü rakiplerin varlığını yeterince dikkate almadığını belirtiyor.Futurism değerlendirmesine göre, Musk'ın "SpaceX'in bir gün tüm Dünya ekonomisinden daha değerli olacağı" yönündeki iddiasına şimdilik ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor.

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