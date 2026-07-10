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Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: Marmara dahil kuzeyde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor
Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: Marmara dahil kuzeyde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor
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Bugünkü hava durumuna göre sabah saatlerinden itibaren İstanbul dahil Marmara'nın kuzeyinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar kuzey bölgelerde... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: Marmara dahil kuzeyde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor

06:38 10.07.2026
Yaz yağmuru
Yaz yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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Bugünkü hava durumuna göre sabah saatlerinden itibaren İstanbul dahil Marmara'nın kuzeyinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar kuzey bölgelerde azalırken güneyde 40 derecelere yaklaşacak. Sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 34°C - Parçalı bulutlu
İzmir - 34°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 34°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 33°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Adana - 32°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 30°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 33°C - Parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 30°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 30°C - Parçalı bulutlu
Çankırı - 31°C - Parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir - 27°C - Parçalı bulutlu
Konya - 31°C - Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu - 25°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce - 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu - 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 25°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya - 32°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize - 29°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 28°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Trabzon - 27°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kars - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Malatya - 36°C - Az bulutlu ve açık
Van - 28°C - Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 39°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 35°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 37°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 38°C - Az bulutlu ve açık
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