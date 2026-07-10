https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/meteoroloji-saganak-yagis-icin-saat-verdi-marmara-dahil-kuzeyde-sicakliklar-dusmeye-devam-ediyor-1107155380.html

Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: Marmara dahil kuzeyde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor

Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: Marmara dahil kuzeyde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumuna göre sabah saatlerinden itibaren İstanbul dahil Marmara'nın kuzeyinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar kuzey bölgelerde... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T06:38+0300

2026-07-10T06:38+0300

2026-07-10T06:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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