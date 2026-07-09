https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/ankarada-elektrik-kesintisi-hangi-ilcelerde-saat-kacta-elektrik-kesilecek-1107138425.html

Ankara’da elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde saat kaçta elektrik kesilecek?

Ankara’da elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde saat kaçta elektrik kesilecek?

Sputnik Türkiye

Ankara’da 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Başkent genelinde farklı ilçeleri kapsayan kesinti programı, mahalle ve... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T15:39+0300

2026-07-09T15:39+0300

2026-07-09T15:39+0300

yaşam

elektrik

ankara

cumhuriyet

merkez partisi

mustafa yeşil

altay

karapınar

elektrik kesintisi

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Ankara'da gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintileri, şehir genelindeki birçok ilçeyi farklı zaman dilimlerinde etkileyecek. Ayaş09.07.2026 tarihinde Köy Bayram ve Ayaş Ankara bölgelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Altay, Hun ve Ankara sokaklarında saat 14.30 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.10.07.2026 tarihinde Feruz Mahallesi'nde saat 09.30 ile 12.30 arasında, aynı gün tekrar saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.Beypazarı09.07.2026 tarihinde Köst, Karaköy, Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler ile Aşağı bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.Çamlıdere09.07.2026 tarihinde İ. Melih Gökçek ve Dikilitaş bölgelerinde saat 09.00 ile 11.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.09.07.2026 tarihinde Yukarıdere ve Çamurla mahallelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Dikilitaş ve Gölün Yazı bölgelerinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.09.07.2026 tarihinde Türbe, Hacı Kara Ahmet, Mustafa Yeşil, İklimnur, Savaş ve Cumhuriyet bölgelerinde saat 10.30 ile 16.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Uğurlu ve Kızılcaköy mahallelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.Akyurt09.07.2026 tarihinde Ahmetadil Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı mahallede yine 09.07.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında ikinci bir planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.10.07.2026 tarihinde Haydar Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.10.07.2026 tarihinde Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 14.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.Çubuk10.07.2026 tarihinde Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Gürgenlik, Köyün Kendisi, Bakacak, Çanakçı, Mumra, Danya, Demir, Göl, Yolüstü, Aha, Akpınar, Yayla ve Çandır bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.Gölbaşı09.07.2026 tarihinde Ahiboz Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.09.07.2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Çimşit Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.10.07.2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.Kalecik10.07.2026 tarihinde Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.Polatlı09.07.2026 tarihinde Avşar Küme bölgesinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.09.07.2026 tarihinde Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.10.07.2026 tarihinde Babayakup, Gümüşyaka ve Yenice Küme bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.10.07.2026 tarihinde Hıdırlar ve İnler mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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elektrik, ankara, cumhuriyet, merkez partisi, mustafa yeşil, altay, karapınar, elektrik kesintisi