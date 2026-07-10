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Lavrov: Ukraynalılar Afrika’da meşru yönetimlere karşı çatışmalara katılıyor
Lavrov: Ukraynalılar Afrika’da meşru yönetimlere karşı çatışmalara katılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalıların Afrika'daki birçok çatışmada "meşru hükümetlere karşı savaşan güçlerin safında" yer aldığını belirtti... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T20:12+0300
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dünya
sergey lavrov
rusya
afrika
burundi
ukrayna
m23
demokratik kongo cumhuriyeti
nükleer enerji
rosatom
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Burundi temaslarının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Ukraynalılar, Afrika kıtasındaki çatışmalarda sırf kendilerini bir aktör olarak konumlandırmak ve Rusya’ya dost ülkelere sorun çıkarmak amacıyla meşru hükümetlere karşı duran güçlerin yanında yer alıyor" dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni örnek gösteren Lavrov, bu ülkedeki meşru hükümetin, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu dış unsurlarca desteklenen M23 isyancı grubu ile mücadele ettiğini kaydetti.Görüşmelerde ikili ilişkilerin ekonomik boyutuna ağırlık verdiklerini vurgulayan Lavrov, "Tüm alanlarda ilerlemek için atılması gereken somut adımlar üzerinde mutabık kaldık. Özellikle ticari, ekonomik ve yatırım bağlarının genişletilip derinleştirilmesine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.Rus şirketlerinin Burundi’de öncelikli olarak hidroelektrik ve nükleer enerji projeleri planladığını belirten Lavrov; Burundi’nin küçük nükleer santral projelerine ilgi duyduğunu, bu çerçevede Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom ile bir işbirliği mutabakatı imzalandığını ve personel eğitimi çalışmalarının sürdüğünü aktardı.Lavrov ayrıca, eylül ayında Yekaterinburg’da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali’nde Burundili gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.Bu hafta gerçekleşen Afrika turu kapsamında Lavrov, Burundi’den önce Etiyopya, Nijer ve Mozambik’i ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/lavrov-rusya-batinin-ukrayna-konusunda-muzakere-niyetine-artik-inanmiyor-1107150199.html
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sergey lavrov, rusya, afrika, burundi, ukrayna, m23 , demokratik kongo cumhuriyeti, nükleer enerji, rosatom, yekaterinburg
sergey lavrov, rusya, afrika, burundi, ukrayna, m23 , demokratik kongo cumhuriyeti, nükleer enerji, rosatom, yekaterinburg

Lavrov: Ukraynalılar Afrika’da meşru yönetimlere karşı çatışmalara katılıyor

20:12 10.07.2026
© Sputnik / POOLSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalıların Afrika'daki birçok çatışmada "meşru hükümetlere karşı savaşan güçlerin safında" yer aldığını belirtti. Lavrov, Afrika turunun son durağı olan Burundi'de yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret, enerji ve nükleer alanda işbirliğini derinleştirme kararı aldıklarını söyledi.
Burundi temaslarının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Ukraynalılar, Afrika kıtasındaki çatışmalarda sırf kendilerini bir aktör olarak konumlandırmak ve Rusya’ya dost ülkelere sorun çıkarmak amacıyla meşru hükümetlere karşı duran güçlerin yanında yer alıyor" dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni örnek gösteren Lavrov, bu ülkedeki meşru hükümetin, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu dış unsurlarca desteklenen M23 isyancı grubu ile mücadele ettiğini kaydetti.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin ekonomik boyutuna ağırlık verdiklerini vurgulayan Lavrov, "Tüm alanlarda ilerlemek için atılması gereken somut adımlar üzerinde mutabık kaldık. Özellikle ticari, ekonomik ve yatırım bağlarının genişletilip derinleştirilmesine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
Rus şirketlerinin Burundi’de öncelikli olarak hidroelektrik ve nükleer enerji projeleri planladığını belirten Lavrov; Burundi’nin küçük nükleer santral projelerine ilgi duyduğunu, bu çerçevede Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom ile bir işbirliği mutabakatı imzalandığını ve personel eğitimi çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Lavrov ayrıca, eylül ayında Yekaterinburg’da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali’nde Burundili gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Bu hafta gerçekleşen Afrika turu kapsamında Lavrov, Burundi’den önce Etiyopya, Nijer ve Mozambik’i ziyaret etmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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