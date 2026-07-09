https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/lavrov-rusya-batinin-ukrayna-konusunda-muzakere-niyetine-artik-inanmiyor-1107150199.html

Lavrov: Rusya, Batı’nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine artık inanmıyor

Lavrov: Rusya, Batı’nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine artık inanmıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin diyaloga hazırmış gibi davranarak Moskova'ya açık ültimatomlar verdiğini belirterek, Batı'nın müzakere... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T20:15+0300

2026-07-09T20:15+0300

2026-07-09T20:15+0300

dünya

sergey lavrov

afrika

mozambik

moskova

batı

ukrayna

müzakere

etiyopya

nijer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png

Afrika turu kapsamında Mozambik'te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Maria Lukaş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Ukrayna krizine değinen Lavrov, Batı'nın tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu.Moskova’nın artık Batı’nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine güvenmediğini vurgulayan Lavrov, "Batı’nın krizin çözümü için gerçekten diyalog istediğine dair sahip olduğumuz iyi niyet ve umut rezervi artık tamamen tükenmiştir" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin son dönemde izlediği politikanın gerçek bir müzakere isteğinden ziyade baskı kurmaya yönelik olduğuna dikkat çeken Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi konusunda diyaloga hazırmış gibi davranırken, aslında Moskova’ya açık ültimatomlar yöneltmeye geçti" dedi.Çalışma turu kapsamında Afrika ülkeleriyle temaslarını sürdüren Lavrov, Mozambik ziyaretinden önce Etiyopya ve Nijer'e de gitmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-disislerinden-avrupaya-muzakere-tepkisi-gerilimi-tirmandirmak-icin-bir-paravan-1107127042.html

mozambik

moskova

batı

ukrayna

etiyopya

nijer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, afrika, mozambik, moskova, batı, ukrayna, müzakere, etiyopya, nijer