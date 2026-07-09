https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/lavrov-rusya-batinin-ukrayna-konusunda-muzakere-niyetine-artik-inanmiyor-1107150199.html
Lavrov: Rusya, Batı’nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine artık inanmıyor
Lavrov: Rusya, Batı’nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine artık inanmıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin diyaloga hazırmış gibi davranarak Moskova'ya açık ültimatomlar verdiğini belirterek, Batı'nın müzakere... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T20:15+0300
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Afrika turu kapsamında Mozambik'te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Maria Lukaş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Ukrayna krizine değinen Lavrov, Batı'nın tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu.Moskova’nın artık Batı’nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine güvenmediğini vurgulayan Lavrov, "Batı’nın krizin çözümü için gerçekten diyalog istediğine dair sahip olduğumuz iyi niyet ve umut rezervi artık tamamen tükenmiştir" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin son dönemde izlediği politikanın gerçek bir müzakere isteğinden ziyade baskı kurmaya yönelik olduğuna dikkat çeken Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi konusunda diyaloga hazırmış gibi davranırken, aslında Moskova’ya açık ültimatomlar yöneltmeye geçti" dedi.Çalışma turu kapsamında Afrika ülkeleriyle temaslarını sürdüren Lavrov, Mozambik ziyaretinden önce Etiyopya ve Nijer'e de gitmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/rusya-disislerinden-avrupaya-muzakere-tepkisi-gerilimi-tirmandirmak-icin-bir-paravan-1107127042.html
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sergey lavrov, afrika, mozambik, moskova, batı, ukrayna, müzakere, etiyopya, nijer
sergey lavrov, afrika, mozambik, moskova, batı, ukrayna, müzakere, etiyopya, nijer
Lavrov: Rusya, Batı’nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine artık inanmıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin diyaloga hazırmış gibi davranarak Moskova'ya açık ültimatomlar verdiğini belirterek, Batı'nın müzakere niyetine dair tüm 'iyi niyet ve umut rezervlerinin' tükendiğini söyledi.
Afrika turu kapsamında Mozambik'te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Maria Lukaş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Ukrayna krizine değinen Lavrov, Batı'nın tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu.
Moskova’nın artık Batı’nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine güvenmediğini vurgulayan Lavrov, "Batı’nın krizin çözümü için gerçekten diyalog istediğine dair sahip olduğumuz iyi niyet ve umut rezervi artık tamamen tükenmiştir" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin son dönemde izlediği politikanın gerçek bir müzakere isteğinden ziyade baskı kurmaya yönelik olduğuna dikkat çeken Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi konusunda diyaloga hazırmış gibi davranırken, aslında Moskova’ya açık ültimatomlar yöneltmeye geçti" dedi.
Çalışma turu kapsamında Afrika ülkeleriyle temaslarını sürdüren Lavrov, Mozambik ziyaretinden önce Etiyopya ve Nijer'e de gitmişti.