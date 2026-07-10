https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-koreden-nukleer-guc-hamlesi-cephanelik-buyutulecek-1107154883.html

Kuzey Kore'den nükleer güç hamlesi: Cephanelik büyütülecek

Kuzey Kore'den nükleer güç hamlesi: Cephanelik büyütülecek

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, nükleer kapasitesini hem sayısal hem de teknolojik açıdan geliştirme kararı aldı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T02:50+0300

2026-07-10T02:50+0300

2026-07-10T02:50+0300

dünya

kore merkezi haber ajansı (kcna)

kuzey kore

pyongyang

nükleer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102203276_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_4a1584a2bfd412fd6189a282fc635795.jpg

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Pyongyang yönetiminin nükleer kuvvetlerini daha ileri bir seviyeye taşıma yönünde yeni bir karar aldığını duyurdu. Açıklamaya göre ülke, mevcut nükleer kapasitesini hem sayısal olarak artırmayı hem de teknolojik açıdan güçlendirmeyi hedefliyor.Söz konusu kararın, Perşembe günü düzenlenen Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu toplantısında onaylandığı bildirildi. Toplantıya, Kuzey Kore lideri ve İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un başkanlık etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/netanyahu-ile-trumptan-kritik-telefon-gorusmesi-gundemde-iran-ve-lubnan-vardi-1107153708.html

kuzey kore

pyongyang

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kore merkezi haber ajansı (kcna), kuzey kore, pyongyang, nükleer