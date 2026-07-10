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Kuzey Kore'den nükleer güç hamlesi: Cephanelik büyütülecek
Kuzey Kore'den nükleer güç hamlesi: Cephanelik büyütülecek
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, nükleer kapasitesini hem sayısal hem de teknolojik açıdan geliştirme kararı aldı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T02:50+0300
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dünya
kore merkezi haber ajansı (kcna)
kuzey kore
pyongyang
nükleer
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Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Pyongyang yönetiminin nükleer kuvvetlerini daha ileri bir seviyeye taşıma yönünde yeni bir karar aldığını duyurdu. Açıklamaya göre ülke, mevcut nükleer kapasitesini hem sayısal olarak artırmayı hem de teknolojik açıdan güçlendirmeyi hedefliyor.Söz konusu kararın, Perşembe günü düzenlenen Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu toplantısında onaylandığı bildirildi. Toplantıya, Kuzey Kore lideri ve İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un başkanlık etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/netanyahu-ile-trumptan-kritik-telefon-gorusmesi-gundemde-iran-ve-lubnan-vardi-1107153708.html
kuzey kore
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kore merkezi haber ajansı (kcna), kuzey kore, pyongyang, nükleer
kore merkezi haber ajansı (kcna), kuzey kore, pyongyang, nükleer

Kuzey Kore'den nükleer güç hamlesi: Cephanelik büyütülecek

02:50 10.07.2026
© Fotoğraf : KCNAKuzey Kore lideri Kim Jong-un, güdümlü stratejik füzeler taşıyan 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltının inşa edildiği yeri ziyaret etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, güdümlü stratejik füzeler taşıyan 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltının inşa edildiği yeri ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Fotoğraf : KCNA
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Kuzey Kore, nükleer kapasitesini hem sayısal hem de teknolojik açıdan geliştirme kararı aldı.
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Pyongyang yönetiminin nükleer kuvvetlerini daha ileri bir seviyeye taşıma yönünde yeni bir karar aldığını duyurdu. Açıklamaya göre ülke, mevcut nükleer kapasitesini hem sayısal olarak artırmayı hem de teknolojik açıdan güçlendirmeyi hedefliyor.
Söz konusu kararın, Perşembe günü düzenlenen Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu toplantısında onaylandığı bildirildi. Toplantıya, Kuzey Kore lideri ve İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un başkanlık etti.
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