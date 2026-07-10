https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/bati-basini-abd-diplomasiye-firsat-vermek-icin-irana-yonelik-saldirilari-zaman-zaman-durduruyor-1107160073.html

Batı basını: ABD, diplomasiye fırsat vermek için İran'a yönelik saldırıları zaman zaman durduruyor

Batı basını: ABD, diplomasiye fırsat vermek için İran'a yönelik saldırıları zaman zaman durduruyor

Sputnik Türkiye

Batı basını, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırıları bilinçli olarak zaman zaman durdurduğunu ve bunun... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T10:38+0300

2026-07-10T10:38+0300

2026-07-10T10:38+0300

dünya

ortadoğu

abd

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg

ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatına rağmen ili ülke arasındaki gerilim sürüyor. CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi İran'a yönelik askeri saldırıları belirli aralıklarla durdurarak diplomatik girişimlere zaman tanıyor.Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkili, "ABD kasten İran'ı vuruyor ve ardından gerilimden kaçınmak ve diplomasinin ilerlemesi için duruyor" ifadelerini kullandı.Diplomatik süreç devam ediyorABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı.Mutabakat kapsamında taraflar, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere süreci üzerinde uzlaşmıştı. Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmıştı.İran ise bu saldırılara karşılık olarak komşu ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenlemeye başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/netanyahu-israilin-hava-ustunlugunu-korumak-ulusal-guvenlik-doktrinimizin-temel-tasidir-her-1107155249.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, abd, i̇ran