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Batı basını: ABD, diplomasiye fırsat vermek için İran'a yönelik saldırıları zaman zaman durduruyor
Batı basını: ABD, diplomasiye fırsat vermek için İran'a yönelik saldırıları zaman zaman durduruyor
Sputnik Türkiye
Batı basını, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırıları bilinçli olarak zaman zaman durdurduğunu ve bunun... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatına rağmen ili ülke arasındaki gerilim sürüyor. CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi İran'a yönelik askeri saldırıları belirli aralıklarla durdurarak diplomatik girişimlere zaman tanıyor.Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkili, "ABD kasten İran'ı vuruyor ve ardından gerilimden kaçınmak ve diplomasinin ilerlemesi için duruyor" ifadelerini kullandı.Diplomatik süreç devam ediyorABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı.Mutabakat kapsamında taraflar, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere süreci üzerinde uzlaşmıştı. Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmıştı.İran ise bu saldırılara karşılık olarak komşu ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenlemeye başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/netanyahu-israilin-hava-ustunlugunu-korumak-ulusal-guvenlik-doktrinimizin-temel-tasidir-her-1107155249.html
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Batı basını: ABD, diplomasiye fırsat vermek için İran'a yönelik saldırıları zaman zaman durduruyor

10:38 10.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Batı basını, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırıları bilinçli olarak zaman zaman durdurduğunu ve bunun gerilimi tırmandırmamak ile diplomatik sürece alan açmak amacı taşıdığını öne sürdü.
ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatına rağmen ili ülke arasındaki gerilim sürüyor. CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi İran'a yönelik askeri saldırıları belirli aralıklarla durdurarak diplomatik girişimlere zaman tanıyor.
Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkili, "ABD kasten İran'ı vuruyor ve ardından gerilimden kaçınmak ve diplomasinin ilerlemesi için duruyor" ifadelerini kullandı.

Diplomatik süreç devam ediyor

ABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı.
Mutabakat kapsamında taraflar, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere süreci üzerinde uzlaşmıştı. Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmıştı.
İran ise bu saldırılara karşılık olarak komşu ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenlemeye başlamıştı.
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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