https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/bati-basini-abd-diplomasiye-firsat-vermek-icin-irana-yonelik-saldirilari-zaman-zaman-durduruyor-1107160073.html
Batı basını: ABD, diplomasiye fırsat vermek için İran'a yönelik saldırıları zaman zaman durduruyor
Batı basını: ABD, diplomasiye fırsat vermek için İran'a yönelik saldırıları zaman zaman durduruyor
Sputnik Türkiye
Batı basını, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırıları bilinçli olarak zaman zaman durdurduğunu ve bunun... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T10:38+0300
2026-07-10T10:38+0300
2026-07-10T10:38+0300
dünya
ortadoğu
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg
ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatına rağmen ili ülke arasındaki gerilim sürüyor. CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi İran'a yönelik askeri saldırıları belirli aralıklarla durdurarak diplomatik girişimlere zaman tanıyor.Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkili, "ABD kasten İran'ı vuruyor ve ardından gerilimden kaçınmak ve diplomasinin ilerlemesi için duruyor" ifadelerini kullandı.Diplomatik süreç devam ediyorABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı.Mutabakat kapsamında taraflar, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere süreci üzerinde uzlaşmıştı. Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmıştı.İran ise bu saldırılara karşılık olarak komşu ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenlemeye başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/netanyahu-israilin-hava-ustunlugunu-korumak-ulusal-guvenlik-doktrinimizin-temel-tasidir-her-1107155249.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d525c2635f7e8aa6b76380474c05a3d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, i̇ran
Batı basını: ABD, diplomasiye fırsat vermek için İran'a yönelik saldırıları zaman zaman durduruyor
Batı basını, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırıları bilinçli olarak zaman zaman durdurduğunu ve bunun gerilimi tırmandırmamak ile diplomatik sürece alan açmak amacı taşıdığını öne sürdü.
ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatına rağmen ili ülke arasındaki gerilim sürüyor. CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi İran'a yönelik askeri saldırıları belirli aralıklarla durdurarak diplomatik girişimlere zaman tanıyor.
Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkili, "ABD kasten İran'ı vuruyor ve ardından gerilimden kaçınmak ve diplomasinin ilerlemesi için duruyor" ifadelerini kullandı.
Diplomatik süreç devam ediyor
ABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, 14 Haziran'da imzalanmıştı.
Mutabakat kapsamında taraflar, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere süreci üzerinde uzlaşmıştı. Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmıştı.
İran ise bu saldırılara karşılık olarak komşu ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenlemeye başlamıştı.