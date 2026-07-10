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İstanbul'da mezar yeri bulmak lüks oldu: Fiyatlar 334 bin lirayı buldu
İstanbul'da mezar yeri bulmak lüks oldu: Fiyatlar 334 bin lirayı buldu
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İstanbul'da şehir içindeki mezarlıklar da boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Belediyenin kendi atadığı ücretsiz mezar yerleri dışında kalan boş... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da merkezi konumlardaki mezar yerlerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Yakınlarını uzak mezar alanlarına defnetmek istemeyenler ise ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığı satın alabiliyor. Ama en ucuz boş mezar yeri 10 bin 728 lira olurken, en pahalı mezar yeri 334 bin 896 liraya ulaşan fiyatlar vatandaşı zorluyor. Şehir içinde mezar bulmak neredeyse imkansız hale geldi NTV'nin haberine göre, büyükşehirlerde mezar yeri bulmak zorlaştı. Merkezi konumda olan mezarlıklar tam kapasiteye yaklaşırken şehrin dışında bulunan mezarlıklar ise uzak noktalara konumlandırıldı. Özellikle mezar ziyaretleri kapsamında uzak noktalara gitmek istemeyenler, yakınları vefat ettiğinde ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığa defin işlemini gerçekleştiriyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi atadığı mezar yerleri için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak vefat edenin yakınları ya da vefat eden kişinin ölmeden önce satın aldığı mezar yerleri ücretli oluyor.Mezarlık fiyatları ne kadar?İstanbul'da mezar yerleri ise kendi aralarında sınıflandırılıyor ve her grubun kendine özel fiyatı bulunuyor. Buna göre bakıldığında, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda mezar fiyatları değişmiyor. En ucuz boş mezar yeri 10 bin 728 lira olurken, en pahalı mezar yeri 334 bin 896 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ibb-2026-mezarlik-ucretlerini-belirledi-istanbulda-mezar-yeri-fiyatlari-zamlandi-1101723699.html
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mezarlık, ücret, i̇stanbul
mezarlık, ücret, i̇stanbul

İstanbul'da mezar yeri bulmak lüks oldu: Fiyatlar 334 bin lirayı buldu

11:01 10.07.2026
© AAİstanbul - mezarlık
İstanbul - mezarlık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
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İstanbul'da şehir içindeki mezarlıklar da boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Belediyenin kendi atadığı ücretsiz mezar yerleri dışında kalan boş mezar yerlerinde ise fiyatlar kategorisine göre 334 bin liraya kadar çıkıyor.
İstanbul'da merkezi konumlardaki mezar yerlerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Yakınlarını uzak mezar alanlarına defnetmek istemeyenler ise ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığı satın alabiliyor. Ama en ucuz boş mezar yeri 10 bin 728 lira olurken, en pahalı mezar yeri 334 bin 896 liraya ulaşan fiyatlar vatandaşı zorluyor.

Şehir içinde mezar bulmak neredeyse imkansız hale geldi

NTV'nin haberine göre, büyükşehirlerde mezar yeri bulmak zorlaştı. Merkezi konumda olan mezarlıklar tam kapasiteye yaklaşırken şehrin dışında bulunan mezarlıklar ise uzak noktalara konumlandırıldı. Özellikle mezar ziyaretleri kapsamında uzak noktalara gitmek istemeyenler, yakınları vefat ettiğinde ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığa defin işlemini gerçekleştiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi atadığı mezar yerleri için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak vefat edenin yakınları ya da vefat eden kişinin ölmeden önce satın aldığı mezar yerleri ücretli oluyor.

Mezarlık fiyatları ne kadar?

İstanbul'da mezar yerleri ise kendi aralarında sınıflandırılıyor ve her grubun kendine özel fiyatı bulunuyor. Buna göre bakıldığında, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda mezar fiyatları değişmiyor. En ucuz boş mezar yeri 10 bin 728 lira olurken, en pahalı mezar yeri 334 bin 896 lira oldu.
Mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
TÜRKİYE
İBB, 2026 mezarlık ücretlerini belirledi: İstanbul'da mezar yeri fiyatları zamlandı
11 Aralık 2025, 21:24
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