İBB, 2026 mezarlık ücretlerini belirledi: İstanbul'da mezar yeri fiyatları zamlandı

İBB, 2026 mezarlık ücretlerini belirledi: İstanbul'da mezar yeri fiyatları zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2026 yılında uygulanacak mezarlık ücretlerini belirledi. Aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda kabul... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

İBB Meclis Toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de gerçekleştirildi.Toplantıda 2026 yılında uygulanacak mezarlık ücretleri belirlendi. Karara göre, gasilhane hizmetleri, tabut, tabut örtüsü, defin işlemleri ve İstanbul dışına cenaze nakli ücretsiz olmaya devam edecek.Defin işlemlerine yüksek oranlı zamYeni yılda bazı hizmetlerde yüzde 100’e varan artış yapıldı.Boş mezar yeri fiyatları gruplara göre belirlendi1. Grup mezarlıklar(Zincirlikuyu, Aşiyan, Karacaahmet, Ulus vb.)2. Grup mezarlıklar(Emirgan, Feriköy, Avcılar, Merdivenköy vb.)3. Grup mezarlıklar(Hekimbaşı, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci vb.)4. Grup mezarlıklar(Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz, Kısırkaya)Gayrimüslim mezarlıklarında da artış varÇeşme suyu kullanımına dev zamMezarlıklardaki çeşme suyu yıllık kullanım bedeli 61 bin 600 TL'den yüzde 710.9 zamla 500 bin TL oldu.

