İBB, 2026 mezarlık ücretlerini belirledi: İstanbul'da mezar yeri fiyatları zamlandı
İBB, 2026 mezarlık ücretlerini belirledi: İstanbul'da mezar yeri fiyatları zamlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2026 yılında uygulanacak mezarlık ücretlerini belirledi. Aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda kabul...
İBB Meclis Toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de gerçekleştirildi.Toplantıda 2026 yılında uygulanacak mezarlık ücretleri belirlendi. Karara göre, gasilhane hizmetleri, tabut, tabut örtüsü, defin işlemleri ve İstanbul dışına cenaze nakli ücretsiz olmaya devam edecek.Defin işlemlerine yüksek oranlı zamYeni yılda bazı hizmetlerde yüzde 100’e varan artış yapıldı.Boş mezar yeri fiyatları gruplara göre belirlendi1. Grup mezarlıklar(Zincirlikuyu, Aşiyan, Karacaahmet, Ulus vb.)2. Grup mezarlıklar(Emirgan, Feriköy, Avcılar, Merdivenköy vb.)3. Grup mezarlıklar(Hekimbaşı, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci vb.)4. Grup mezarlıklar(Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz, Kısırkaya)Gayrimüslim mezarlıklarında da artış varÇeşme suyu kullanımına dev zamMezarlıklardaki çeşme suyu yıllık kullanım bedeli 61 bin 600 TL'den yüzde 710.9 zamla 500 bin TL oldu.
türki̇ye
21:24 11.12.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2026 yılında uygulanacak mezarlık ücretlerini belirledi. Aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda kabul edilen yeni tarifeye göre, kentteki boş mezar yeri fiyatları bulundukları gruba göre 10 bin 728 TL ila 334 bin 896 TL arasında değişecek.
İBB Meclis Toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de gerçekleştirildi.
Toplantıda 2026 yılında uygulanacak mezarlık ücretleri belirlendi. Karara göre, gasilhane hizmetleri, tabut, tabut örtüsü, defin işlemleri ve İstanbul dışına cenaze nakli ücretsiz olmaya devam edecek.

Defin işlemlerine yüksek oranlı zam

Yeni yılda bazı hizmetlerde yüzde 100’e varan artış yapıldı.
Tabutlu defin: Bin 184 TL → 2 bin 368 TL
Briket lahit: 3 bin 700 TL → 7 bin 400 TL
Kabir nakli (yer bedeli hariç): 5 bin 968 TL → 11 bin 936 TL
Tek katlı lahit mezar: 9 bin 240 TL → 18 bin 480 TL
Çift katlı lahit mezar: 12 bin 340 TL → 24 bin 680 TL

Boş mezar yeri fiyatları gruplara göre belirlendi

1. Grup mezarlıklar

(Zincirlikuyu, Aşiyan, Karacaahmet, Ulus vb.)
Yer bedeli: 17 bin 904 TL → 53 bin 712 TL
Cenazenin yanındaki boş yer: 55 bin 824 TL → 167 bin 472 TL
Boş mezar yeri: 111 bin 632 TL → 334 bin 896 TL
Çocuk yeri: 17 bin 904 TL → 53 bin 712 TL

2. Grup mezarlıklar

(Emirgan, Feriköy, Avcılar, Merdivenköy vb.)
Yer bedeli: 3 bin 248 TL → 6 bin 496 TL
Cenazenin yanındaki boş yer: 22 bin 384 TL → 44 bin 768 TL
Boş mezar yeri: 44 bin 788 TL → 89 bin 536 TL
Çocuk yeri: 3 bin 248 TL → 6 bin 496 TL

3. Grup mezarlıklar

(Hekimbaşı, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci vb.)
Yer bedeli: 272 TL → 408 TL
Boş mezar yeri: 14 bin 928 TL → 22 bin 392 TL
Yan boş yer: 7 bin 456 TL → 11 bin 184 TL
Çocuk yeri: 128 TL → 192 TL

4. Grup mezarlıklar

(Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz, Kısırkaya)
Yer bedeli: 272 TL → 408 TL
Boş mezar yeri: 7 bin 152 TL → 10 bin 728 TL
Yan boş yer: 3 bin 584 TL → 5 bin 376 TL
Çocuk yeri: 128 TL → 192 TL

Gayrimüslim mezarlıklarında da artış var

Cenaze yeri: 1 bin 360 TL → 2 bin 720 TL
Yan boş yer: 14 bin 336 TL → 28 bin 672 TL
Boş mezar yeri: 23 bin 280 TL → 46 bin 560 TL
Çocuk yeri: 544 TL → Bin 88 TL

Çeşme suyu kullanımına dev zam

Mezarlıklardaki çeşme suyu yıllık kullanım bedeli 61 bin 600 TL'den yüzde 710.9 zamla 500 bin TL oldu.
