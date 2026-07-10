https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/abd-iran-geriliminde-son-durum-saldirilarin-ardindan-diplomasi-trafigi-1107169117.html

ABD-İran geriliminde son durum: Saldırıların ardından diplomasi trafiği

ABD-İran geriliminde son durum: Saldırıların ardından diplomasi trafiği

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasında son günlerde karşılıklı saldırılarla yeniden tırmanan gerilimde diplomasi trafiği hız kazandı.

2026-07-10T16:17+0300

2026-07-10T16:17+0300

2026-07-10T16:17+0300

dünya

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

ortadoğu

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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alındı.Saldırılarda, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Ebu Musa Adası, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kenti, Buşehr eyaletine bağlı Buşehr şehri hedef alındı.Buşehr’in güneyinde bulunan bir askeri üs iki füze ile vurulurken, Çabahar kentindeki iki deniz trafiği kontrol kulesi saldırıların hedefi oldu. Buşehr Nükleer Santrali'nin ise saldırılarda zarar görmediği açıklandı. Ayrıca yine Çabahar’da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne de şarapnel parçaları isabet etti.İran'dan mesajABD saldırıları karşısında İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye saldırılarına ilişkin, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak" ifadesini kullandı.​​​​​​​Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli" dedi.ABD'li bir savunma yetkilisi, İran'ın güneyinde ve Buşehr Nükleer Tesisi yakınlarında meydana gelen patlamaların ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmediğini söyledi. Yetkili, bölgede arabuluculuk girişimlerinin sürdüğünü ve Washington'ın gerilimin daha fazla tırmanmasını istemediğini belirtti.Katar öncülüğünde arabuluculukDiplomatik kaynaklara göre Katar başta olmak üzere Pakistan ve bazı bölge ülkeleri, ABD ile İran arasında temaslarını yoğunlaştırdı. Tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için telefon diplomasisi yürütülürken, teknik heyetler arasındaki görüşmeler de kesintiye uğramadan devam ediyor.ABD'li yetkililer, amaçlarının yalnızca çatışmaları sona erdirmek olmadığını, aynı zamanda İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğinin güvence altına alınması olduğunu ifade etti.Hürmüz'de kriz derinleşiyorSahadaki çatışmalar ise küresel enerji piyasalarını etkilemeyi sürdürüyor. İran'ın boğazdan geçmeye çalışan bazı ticari gemileri hedef almasının ardından ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarıyla yeniden tırmanan kriz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını büyük ölçüde durma noktasına getirdi.Denizcilik veri şirketi Lloyd's List Intelligence'a göre, ABD koordinasyonundaki güzergahtan sinyal vererek geçen büyük ticaret gemilerinin sayısı son günlerde neredeyse sıfıra indi. Uzmanlar, bunun küresel petrol arzı ve enerji fiyatları üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.Piyasalar gelişmeleri yakından izliyorKarşılıklı saldırılar petrol piyasalarında da etkisini gösterdi. Brent petrol hafta boyunca yükseliş eğilimini korurken, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin son yılların en düşük seviyesine gerilemesi, Washington'ın olası uzun süreli bir çatışmayı sürdürme kapasitesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kremlin-rusya-ve-turkiye-s-400lerin-olasi-yeniden-satisini-konustu-1107162965.html

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