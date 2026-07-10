Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ispanyada-orman-yangini-faciasi-sicak-hava-dalgasi-ortasinda-12-kisi-hayatini-kaybetti-1107156675.html
İspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Almeria kentinde etkili olan orman yangınında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaklaşık bin kişinin tahliye edildiği bölgede... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T07:00+0300
2026-07-10T07:00+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
i̇spanya
yüksek sıcaklık
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107156138_12:0:3653:2048_1920x0_80_0_0_1b98ede62b01ac25b7b33f3f849b33f9.jpg
İspanya'nın güneydoğusundaki Almeria iline bağlı Los Gallardos ve Bedar çevresinde çıkan orman yangını büyük bir felakete dönüştü. Endülüs Özerk Yönetimi'nin yaptığı açıklamaya göre yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Hayatını kaybedenlerden bazılarının, alevlerin sardığı araçların içinde bulunduğu bildirildi. Yaralılar arasında dumandan etkilenen ve yanık tedavisi gören kişiler bulunuyor.Yaklaşık bin kişi tahliye edildiYangının hızla yayılması üzerine Los Gallardos ve çevresindeki mahallelerde yaşayan yaklaşık 1.000 kişi tahliye edildi. Bölgede çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri tahliye çalışmalarına öncelik verdi.Yangına müdahale için yaklaşık 150 askeri acil durum personeli ile 150 itfaiyeci, yangın söndürme araçları, sağlık ekipleri ve teknik destek birimleri görevlendirildi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyorGörgü tanıkları, yangının kopan bir elektrik hattının kuru otları tutuşturması sonucu başlamış olabileceğini öne sürdü. Ancak yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı.Başbakan Sanchez'ten taziye mesajıİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirtti.Endülüs Bölgesel Yönetimi Başkanı Juanma Moreno ise yaşananları "büyük bir trajedi" olarak nitelendirirken, Endülüs Başkanlık, Sağlık ve Acil Durumlar Bakanı Antonio Sanz, "Şu anda tek önceliğimiz hayat kurtarmak" ifadelerini kullandı.Sıcak hava dalgası yangın riskini artırıyorİspanya son günlerde 40 dereceyi aşan sıcaklıkların görüldüğü şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Yüksek sıcaklıkların bitki örtüsünü kurutması, orman yangınlarının daha hızlı yayılmasına neden oluyor.Uzmanlar, iklim değişikliğinin Avrupa'da sıcak hava dalgalarını ve büyük orman yangınlarını daha sık ve daha yıkıcı hale getirdiğine dikkat çekiyor.Geçen yıl İspanya'da yaklaşık 393 bin hektarlık alan yanarken, Avrupa Birliği genelinde ise 1 milyon hektardan fazla alan orman yangınlarından etkilendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/meteoroloji-saganak-yagis-icin-saat-verdi-marmara-dahil-kuzeyde-sicakliklar-dusmeye-devam-ediyor-1107155380.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107156138_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_84434f35122b6761d2c4de5d1acc3cd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, i̇spanya, yüksek sıcaklık, orman yangını
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, i̇spanya, yüksek sıcaklık, orman yangını

İspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti

07:00 10.07.2026
© REUTERS @Plan_INFOCA via Xİspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© REUTERS @Plan_INFOCA via X
Abone ol
İspanya'nın Almeria kentinde etkili olan orman yangınında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaklaşık bin kişinin tahliye edildiği bölgede alevlerle mücadele sürüyor.
İspanya'nın güneydoğusundaki Almeria iline bağlı Los Gallardos ve Bedar çevresinde çıkan orman yangını büyük bir felakete dönüştü. Endülüs Özerk Yönetimi'nin yaptığı açıklamaya göre yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Hayatını kaybedenlerden bazılarının, alevlerin sardığı araçların içinde bulunduğu bildirildi. Yaralılar arasında dumandan etkilenen ve yanık tedavisi gören kişiler bulunuyor.
© REUTERS @Plan_INFOCA via Xİspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
İspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti
© REUTERS @Plan_INFOCA via X

Yaklaşık bin kişi tahliye edildi

Yangının hızla yayılması üzerine Los Gallardos ve çevresindeki mahallelerde yaşayan yaklaşık 1.000 kişi tahliye edildi. Bölgede çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri tahliye çalışmalarına öncelik verdi.
Yangına müdahale için yaklaşık 150 askeri acil durum personeli ile 150 itfaiyeci, yangın söndürme araçları, sağlık ekipleri ve teknik destek birimleri görevlendirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Görgü tanıkları, yangının kopan bir elektrik hattının kuru otları tutuşturması sonucu başlamış olabileceğini öne sürdü. Ancak yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

Başbakan Sanchez'ten taziye mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Endülüs Bölgesel Yönetimi Başkanı Juanma Moreno ise yaşananları "büyük bir trajedi" olarak nitelendirirken, Endülüs Başkanlık, Sağlık ve Acil Durumlar Bakanı Antonio Sanz, "Şu anda tek önceliğimiz hayat kurtarmak" ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgası yangın riskini artırıyor

İspanya son günlerde 40 dereceyi aşan sıcaklıkların görüldüğü şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Yüksek sıcaklıkların bitki örtüsünü kurutması, orman yangınlarının daha hızlı yayılmasına neden oluyor.
Uzmanlar, iklim değişikliğinin Avrupa'da sıcak hava dalgalarını ve büyük orman yangınlarını daha sık ve daha yıkıcı hale getirdiğine dikkat çekiyor.
Geçen yıl İspanya'da yaklaşık 393 bin hektarlık alan yanarken, Avrupa Birliği genelinde ise 1 milyon hektardan fazla alan orman yangınlarından etkilendi.
Yaz yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
YAŞAM
Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: Marmara dahil kuzeyde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor
06:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала