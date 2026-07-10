https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ispanyada-orman-yangini-faciasi-sicak-hava-dalgasi-ortasinda-12-kisi-hayatini-kaybetti-1107156675.html

İspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da orman yangını faciası: Sıcak hava dalgası ortasında 12 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Almeria kentinde etkili olan orman yangınında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaklaşık bin kişinin tahliye edildiği bölgede... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T07:00+0300

2026-07-10T07:00+0300

2026-07-10T07:00+0300

dünya

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

i̇spanya

yüksek sıcaklık

orman yangını

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İspanya'nın güneydoğusundaki Almeria iline bağlı Los Gallardos ve Bedar çevresinde çıkan orman yangını büyük bir felakete dönüştü. Endülüs Özerk Yönetimi'nin yaptığı açıklamaya göre yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Hayatını kaybedenlerden bazılarının, alevlerin sardığı araçların içinde bulunduğu bildirildi. Yaralılar arasında dumandan etkilenen ve yanık tedavisi gören kişiler bulunuyor.Yaklaşık bin kişi tahliye edildiYangının hızla yayılması üzerine Los Gallardos ve çevresindeki mahallelerde yaşayan yaklaşık 1.000 kişi tahliye edildi. Bölgede çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri tahliye çalışmalarına öncelik verdi.Yangına müdahale için yaklaşık 150 askeri acil durum personeli ile 150 itfaiyeci, yangın söndürme araçları, sağlık ekipleri ve teknik destek birimleri görevlendirildi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyorGörgü tanıkları, yangının kopan bir elektrik hattının kuru otları tutuşturması sonucu başlamış olabileceğini öne sürdü. Ancak yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı.Başbakan Sanchez'ten taziye mesajıİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirtti.Endülüs Bölgesel Yönetimi Başkanı Juanma Moreno ise yaşananları "büyük bir trajedi" olarak nitelendirirken, Endülüs Başkanlık, Sağlık ve Acil Durumlar Bakanı Antonio Sanz, "Şu anda tek önceliğimiz hayat kurtarmak" ifadelerini kullandı.Sıcak hava dalgası yangın riskini artırıyorİspanya son günlerde 40 dereceyi aşan sıcaklıkların görüldüğü şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Yüksek sıcaklıkların bitki örtüsünü kurutması, orman yangınlarının daha hızlı yayılmasına neden oluyor.Uzmanlar, iklim değişikliğinin Avrupa'da sıcak hava dalgalarını ve büyük orman yangınlarını daha sık ve daha yıkıcı hale getirdiğine dikkat çekiyor.Geçen yıl İspanya'da yaklaşık 393 bin hektarlık alan yanarken, Avrupa Birliği genelinde ise 1 milyon hektardan fazla alan orman yangınlarından etkilendi.

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