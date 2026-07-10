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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ingilterede-en-populer-bebek-isimleri-aciklandi-zirvedeki-isim-degismedi-1107153563.html
İngiltere'de en popüler bebek isimleri açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi
İngiltere'de en popüler bebek isimleri açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi
Sputnik Türkiye
İngiltere ve Galler'de en popüler bebek isimleri belli oldu. Erkek çocuklarda Muhammed, üst üste üçüncü kez listenin zirvesinde yer alırken, kız çocuklarında... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T00:20+0300
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dünya
mo farah
mohamed salah
muhammed ali
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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2025 yılında İngiltere ve Galler'de en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı. Erkek çocuklarda Muhammed, üst üste üçüncü kez listenin ilk sırasında yer alırken, kız çocuklarında Olivia dördüncü yıl üst üste zirvedeki yerini korudu.ONS verilerine göre, 2025 yılında 5 bin 957 erkek bebeğe 'Muhammed' (Muhammad) ismi verildi. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi.Erkek isimlerinde Muhammed'i Noah, Leo, Luca ve Arthur takip etti. Son 10 yılda en büyük yükselişi gösteren isim ise 49 basamak birden yükselerek dördüncü sıraya çıkan Luca oldu. Futbolcu Jude Bellingham'ın popülaritesinin etkisiyle Jude ismi de son 10 yılda 47 sıra yükselerek 14. sıraya çıktı.Kız çocuklarında ise Olivia ilk sıradaki yerini korurken, Lily ikinci, Amelia üçüncü sırada yer aldı.ONS, istatistiklerin yalnızca isimlerin birebir yazılışına göre hazırlandığını, farklı yazım biçimlerinin tek bir isim altında birleştirilmediğini belirtti.Uzmanlar, Muhammed isminin popülerliğinde İngiltere'deki Müslüman nüfusun artışı ve spor dünyasının tanınmış isimleri Mo Farah, Mohamed Salah ve Muhammed Ali gibi figürlerin etkili olduğunu değerlendiriyor.Öte yandan, İngiliz kraliyet ailesiyle özdeşleşen isimlerin popülerliğinde düşüş devam etti. George yedinci, William 25'inci, Louis ise 49'uncu sırada yer aldı. Kız isimlerinde Charlotte 25'inci sıraya geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/turkiyede-gecen-yil-dogan-bebek-sayisi-aciklandi-en-cok-kullanilan-isimler-belli-oldu-1102829432.html
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mo farah, mohamed salah, muhammed ali, galler, charlotte, i̇ngiliz ulusal i̇statistik ofisi (ons)
mo farah, mohamed salah, muhammed ali, galler, charlotte, i̇ngiliz ulusal i̇statistik ofisi (ons)

İngiltere'de en popüler bebek isimleri açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi

00:20 10.07.2026
© AAbebek arabası
bebek arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
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İngiltere ve Galler'de en popüler bebek isimleri belli oldu. Erkek çocuklarda Muhammed, üst üste üçüncü kez listenin zirvesinde yer alırken, kız çocuklarında Olivia dördüncü yıl üst üste en çok tercih edilen isim oldu.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2025 yılında İngiltere ve Galler'de en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı.
Erkek çocuklarda Muhammed, üst üste üçüncü kez listenin ilk sırasında yer alırken, kız çocuklarında Olivia dördüncü yıl üst üste zirvedeki yerini korudu.
ONS verilerine göre, 2025 yılında 5 bin 957 erkek bebeğe 'Muhammed' (Muhammad) ismi verildi. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi.
Erkek isimlerinde Muhammed'i Noah, Leo, Luca ve Arthur takip etti. Son 10 yılda en büyük yükselişi gösteren isim ise 49 basamak birden yükselerek dördüncü sıraya çıkan Luca oldu. Futbolcu Jude Bellingham'ın popülaritesinin etkisiyle Jude ismi de son 10 yılda 47 sıra yükselerek 14. sıraya çıktı.
Kız çocuklarında ise Olivia ilk sıradaki yerini korurken, Lily ikinci, Amelia üçüncü sırada yer aldı.
ONS, istatistiklerin yalnızca isimlerin birebir yazılışına göre hazırlandığını, farklı yazım biçimlerinin tek bir isim altında birleştirilmediğini belirtti.
Uzmanlar, Muhammed isminin popülerliğinde İngiltere'deki Müslüman nüfusun artışı ve spor dünyasının tanınmış isimleri Mo Farah, Mohamed Salah ve Muhammed Ali gibi figürlerin etkili olduğunu değerlendiriyor.
Öte yandan, İngiliz kraliyet ailesiyle özdeşleşen isimlerin popülerliğinde düşüş devam etti. George yedinci, William 25'inci, Louis ise 49'uncu sırada yer aldı. Kız isimlerinde Charlotte 25'inci sıraya geriledi.
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