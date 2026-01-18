https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/turkiyede-gecen-yil-dogan-bebek-sayisi-aciklandi-en-cok-kullanilan-isimler-belli-oldu-1102829432.html

Türkiye'de geçen yıl doğan bebek sayısı açıklandı: En çok kullanılan isimler belli oldu

Türkiye'de geçen yıl doğan bebek sayısı açıklandı: En çok kullanılan isimler belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi. Erkek bebeklerde geçen... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-18T14:36+0300

2026-01-18T14:36+0300

2026-01-18T14:36+0300

türki̇ye

türkiye

bebek

isim

i̇sim hakkı

i̇sim değişikliği

takma isim

isim değişikliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058049909_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dba1f9acba1af7882b59d97c0a57d7ad.jpg

2025 yılında 889 bin 598 bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiği açıklandı.Bu bebeklerden 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi. Geçen yıl olduğu gibi, erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isim 'Alparslan' oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Bunu sırasıyla 'Göktuğ' (6 bin 109) ve 'Metehan' (5 bin 492) takip etti.Kız bebeklerde ise 2024'te birinci sırada yer alan 'Defne' ismi, 2025'te 'Alya'ya yerini bıraktı. 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, 'Defne' ise 7 bin 873 ile ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise 7 bin 692 bebekle 'Gökçe' yer aldı. Kız çocuklarında popüler diğer isimler ise Zeynep, Asel, Umay ve Asya oldu.Erkek ve kız bebeklerde tercih edilen isimlerin yanı sıra, 'Elisa', 'İnci', 'Duru' ve 'Elif' gibi isimler de dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bebeklerde-dis-cikarma-zamani-annenin-gebelik-hormonlariyla-iliskili-1102701887.html

türki̇ye

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, bebek, isim, i̇sim hakkı, i̇sim değişikliği, takma isim, isim değişikliği