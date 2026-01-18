Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/turkiyede-gecen-yil-dogan-bebek-sayisi-aciklandi-en-cok-kullanilan-isimler-belli-oldu-1102829432.html
Türkiye'de geçen yıl doğan bebek sayısı açıklandı: En çok kullanılan isimler belli oldu
Türkiye'de geçen yıl doğan bebek sayısı açıklandı: En çok kullanılan isimler belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi. Erkek bebeklerde geçen... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T14:36+0300
2026-01-18T14:36+0300
türki̇ye
türkiye
bebek
isim
i̇sim hakkı
i̇sim değişikliği
takma isim
isim değişikliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058049909_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dba1f9acba1af7882b59d97c0a57d7ad.jpg
2025 yılında 889 bin 598 bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiği açıklandı.Bu bebeklerden 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi. Geçen yıl olduğu gibi, erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isim 'Alparslan' oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Bunu sırasıyla 'Göktuğ' (6 bin 109) ve 'Metehan' (5 bin 492) takip etti.Kız bebeklerde ise 2024'te birinci sırada yer alan 'Defne' ismi, 2025'te 'Alya'ya yerini bıraktı. 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, 'Defne' ise 7 bin 873 ile ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise 7 bin 692 bebekle 'Gökçe' yer aldı. Kız çocuklarında popüler diğer isimler ise Zeynep, Asel, Umay ve Asya oldu.Erkek ve kız bebeklerde tercih edilen isimlerin yanı sıra, 'Elisa', 'İnci', 'Duru' ve 'Elif' gibi isimler de dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bebeklerde-dis-cikarma-zamani-annenin-gebelik-hormonlariyla-iliskili-1102701887.html
türki̇ye
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058049909_203:0:851:486_1920x0_80_0_0_bd1bc55bf5fbc6ce41ec46c91472c280.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, bebek, isim, i̇sim hakkı, i̇sim değişikliği, takma isim, isim değişikliği
türkiye, bebek, isim, i̇sim hakkı, i̇sim değişikliği, takma isim, isim değişikliği

Türkiye'de geçen yıl doğan bebek sayısı açıklandı: En çok kullanılan isimler belli oldu

14:36 18.01.2026
© AAAnne, bebek
Anne, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AA
Abone ol
Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi. Erkek bebeklerde geçen yıl olduğu gibi en fazla tercih edilen isim 'Alparslan' olurken, kız bebeklerde ise 2024'te birinci sırada yer alan 'Defne' ismi, 2025'te 'Alya'ya yerini bıraktı.
2025 yılında 889 bin 598 bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiği açıklandı.
Bu bebeklerden 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi. Geçen yıl olduğu gibi, erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isim 'Alparslan' oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Bunu sırasıyla 'Göktuğ' (6 bin 109) ve 'Metehan' (5 bin 492) takip etti.
Kız bebeklerde ise 2024'te birinci sırada yer alan 'Defne' ismi, 2025'te 'Alya'ya yerini bıraktı. 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, 'Defne' ise 7 bin 873 ile ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise 7 bin 692 bebekle 'Gökçe' yer aldı. Kız çocuklarında popüler diğer isimler ise Zeynep, Asel, Umay ve Asya oldu.
Erkek ve kız bebeklerde tercih edilen isimlerin yanı sıra, 'Elisa', 'İnci', 'Duru' ve 'Elif' gibi isimler de dikkat çekti.
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
SAĞLIK
Bebeklerde diş çıkarma zamanı annenin gebelik hormonlarıyla ilişkili
13 Ocak, 14:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала