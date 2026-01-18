https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/turkiyede-gecen-yil-dogan-bebek-sayisi-aciklandi-en-cok-kullanilan-isimler-belli-oldu-1102829432.html
Türkiye'de geçen yıl doğan bebek sayısı açıklandı: En çok kullanılan isimler belli oldu
Türkiye'de geçen yıl doğan bebek sayısı açıklandı: En çok kullanılan isimler belli oldu
Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi.
2025 yılında 889 bin 598 bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiği açıklandı.Bu bebeklerden 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi. Geçen yıl olduğu gibi, erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isim 'Alparslan' oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Bunu sırasıyla 'Göktuğ' (6 bin 109) ve 'Metehan' (5 bin 492) takip etti.Kız bebeklerde ise 2024'te birinci sırada yer alan 'Defne' ismi, 2025'te 'Alya'ya yerini bıraktı. 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, 'Defne' ise 7 bin 873 ile ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise 7 bin 692 bebekle 'Gökçe' yer aldı. Kız çocuklarında popüler diğer isimler ise Zeynep, Asel, Umay ve Asya oldu.Erkek ve kız bebeklerde tercih edilen isimlerin yanı sıra, 'Elisa', 'İnci', 'Duru' ve 'Elif' gibi isimler de dikkat çekti.
2025 yılında 889 bin 598 bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiği açıklandı.
Bu bebeklerden 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı ise kız olarak kaydedildi. Geçen yıl olduğu gibi, erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isim 'Alparslan' oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Bunu sırasıyla 'Göktuğ' (6 bin 109) ve 'Metehan' (5 bin 492) takip etti.
Kız bebeklerde ise 2024'te birinci sırada yer alan 'Defne' ismi, 2025'te 'Alya'ya yerini bıraktı. 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, 'Defne' ise 7 bin 873 ile ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise 7 bin 692 bebekle 'Gökçe' yer aldı. Kız çocuklarında popüler diğer isimler ise Zeynep, Asel, Umay ve Asya oldu.
Erkek ve kız bebeklerde tercih edilen isimlerin yanı sıra, 'Elisa', 'İnci', 'Duru' ve 'Elif' gibi isimler de dikkat çekti.