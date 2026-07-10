https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ihrac-edilen-hakimin-meslektasinin-kartini-calarak-dosya-takibi-yaptigi-ortaya-cikti-1107162770.html

İhraç edilen hakimin meslektaşının kartını çalarak dosya takibi yaptığı ortaya çıktı

İhraç edilen hakimin meslektaşının kartını çalarak dosya takibi yaptığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

HSK tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir eski hakimin meslektaşının kurum kimliğini çalarak adliyede dosya sorgulaması yaptığı iddia edildi. Eski... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T12:46+0300

2026-07-10T12:46+0300

2026-07-10T12:46+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

haki̇m

çağlayan adliyesi

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Hakim Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen eski bir hakimin, meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyede dosya sorgulaması yaptığı iddia edildi. Kartı otoparkta bulduğunu öne süren eski hakim, 'nüfus ticareti' suçundan tutuklandı. Başka hakimin kimlik kartını gösterdi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşanan olayda NTV'nin haberine göre, adliyeye girerken görevde olan bir hakimin kimlik kartını gösterip x-ray cihazından geçen zanlı, yanındakilerden birinin şüpheli olduğu dosyayı sormak içim 7'nci kata çıktı. Savcının yerinde olmadığını görünce büroda görevli müdürün odasına giden zanlının hareketlerinden ve hakim kartından şüphelenen müdür, durumu polislere bildirdi.Otoparkta buldum savunması yaptıSözde hakim, yanında getirdiği iki kişiyle birlikte hakim ve savcı yemekhanesine girdi ancak çay içtikleri sırada gözaltına alındı. Zanlı, gerçek bir hakime ait olan kimlik kartını otoparkta bulduğunu iddia edip "Kartı iade etmeyi unutmuşum." dedi. 55 yaşındaki olduğu öğrenilen şüpheli "nüfuz ticareti" suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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türki̇ye

çağlayan adliyesi

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Sputnik Türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk), haki̇m, çağlayan adliyesi