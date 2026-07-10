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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/gazzede-dunya-kupasini-binlerce-kisiye-ulastiran-yardim-gorevlisi-saldirida-oldu-insanlar-mutlu-1107157905.html
Gazze'de Dünya Kupası'nı binlerce kişiye ulaştıran yardım görevlisi saldırıda öldü: 'İnsanlar mutlu olsun istiyordu'
Gazze'de Dünya Kupası'nı binlerce kişiye ulaştıran yardım görevlisi saldırıda öldü: 'İnsanlar mutlu olsun istiyordu'
Sputnik Türkiye
Gazze'de yerinden edilen Filistinliler için Dünya Kupası maçlarını dev ekranlarda izleme imkânı sağlayan yardım görevlisi Muhammed el-Vahidi, İsrail'in... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T09:01+0300
2026-07-10T09:01+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
i̇srail
filistin sağlık bakanlığı
dünya kupası
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Gazze'de faaliyet gösteren Mısır Yardım Komitesi Halkla İlişkiler Direktörü Muhammed el-Vahidi, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde bulunduğu taksiye düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.Al Jazeera'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre saldırıda el-Vahidi ile birlikte iki çocuk ve takside bulunan bir kişi daha yaşamını yitirdi.Dünya Kupası maçlarını yerinden edilen Filistinlilere ulaştırmıştı57 yaşındaki el-Vahidi, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler için kurduğu dev ekranlarla 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının toplu olarak izlenmesini sağlamasıyla tanınıyordu.Mısır Yardım Komitesi, el-Vahidi'nin yalnızca insani yardım faaliyetlerinde değil, anlaşmazlıkların çözümünde, ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırılmasında ve savaşın yıkımı altında yaşayan insanlara moral vermek amacıyla düzenlediği etkinliklerde de önemli rol üstlendiğini belirtti.'İnsanlara biraz olsun mutluluk vermek istiyordu'El-Vahidi'nin oğlu Fevvaz el-Vahidi, babasının savaşın ortasında yaşayan insanlara umut olmaya çalıştığını söyledi."Babama göre insanların çadırlarında ve yıkılmış barınaklarında maç izleyebilmesi, onlara kısa da olsa mutluluk yaşatıyordu" ifadelerini kullandı.Cenazeye yüzlerce kişi katıldıEl-Vahidi için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Cenazesinde naaşı Filistin ve Mısır bayraklarına sarılırken, komşuları ve yakınları ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şimdiye kadar 1.092 Filistinli hayatını kaybetti, 3.507 kişi yaralandı.Bakanlık ayrıca, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bini aştığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/hamas-gazzedeki-hukumet-calisma-komitesi-ulusal-cikarlar-icin-istifa-etti-1107050701.html
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ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin sağlık bakanlığı, dünya kupası, al jazeera
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin sağlık bakanlığı, dünya kupası, al jazeera

Gazze'de Dünya Kupası'nı binlerce kişiye ulaştıran yardım görevlisi saldırıda öldü: 'İnsanlar mutlu olsun istiyordu'

09:01 10.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem HanaGazze'de Dünya Kupası yayınlarını organize eden yardım görevlisi İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Gazze'de Dünya Kupası yayınlarını organize eden yardım görevlisi İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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Gazze'de yerinden edilen Filistinliler için Dünya Kupası maçlarını dev ekranlarda izleme imkânı sağlayan yardım görevlisi Muhammed el-Vahidi, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırıda toplam 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi cenaze törenine katıldı.
Gazze'de faaliyet gösteren Mısır Yardım Komitesi Halkla İlişkiler Direktörü Muhammed el-Vahidi, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde bulunduğu taksiye düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.
Al Jazeera'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre saldırıda el-Vahidi ile birlikte iki çocuk ve takside bulunan bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Dünya Kupası maçlarını yerinden edilen Filistinlilere ulaştırmıştı

57 yaşındaki el-Vahidi, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler için kurduğu dev ekranlarla 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının toplu olarak izlenmesini sağlamasıyla tanınıyordu.
© AP Photo / Abdel Kareem HanaGazze'de Dünya Kupası yayınlarını organize eden yardım görevlisi İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Gazze'de Dünya Kupası yayınlarını organize eden yardım görevlisi İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
Gazze'de Dünya Kupası yayınlarını organize eden yardım görevlisi İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Mısır Yardım Komitesi, el-Vahidi'nin yalnızca insani yardım faaliyetlerinde değil, anlaşmazlıkların çözümünde, ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırılmasında ve savaşın yıkımı altında yaşayan insanlara moral vermek amacıyla düzenlediği etkinliklerde de önemli rol üstlendiğini belirtti.

'İnsanlara biraz olsun mutluluk vermek istiyordu'

El-Vahidi'nin oğlu Fevvaz el-Vahidi, babasının savaşın ortasında yaşayan insanlara umut olmaya çalıştığını söyledi.
"Babama göre insanların çadırlarında ve yıkılmış barınaklarında maç izleyebilmesi, onlara kısa da olsa mutluluk yaşatıyordu" ifadelerini kullandı.

Cenazeye yüzlerce kişi katıldı

El-Vahidi için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Cenazesinde naaşı Filistin ve Mısır bayraklarına sarılırken, komşuları ve yakınları ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şimdiye kadar 1.092 Filistinli hayatını kaybetti, 3.507 kişi yaralandı.
Bakanlık ayrıca, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bini aştığını açıkladı.
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