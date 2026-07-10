https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/gazzede-dunya-kupasini-binlerce-kisiye-ulastiran-yardim-gorevlisi-saldirida-oldu-insanlar-mutlu-1107157905.html

Gazze'de Dünya Kupası'nı binlerce kişiye ulaştıran yardım görevlisi saldırıda öldü: 'İnsanlar mutlu olsun istiyordu'

Gazze'de Dünya Kupası'nı binlerce kişiye ulaştıran yardım görevlisi saldırıda öldü: 'İnsanlar mutlu olsun istiyordu'

Sputnik Türkiye

Gazze'de yerinden edilen Filistinliler için Dünya Kupası maçlarını dev ekranlarda izleme imkânı sağlayan yardım görevlisi Muhammed el-Vahidi, İsrail'in... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T09:01+0300

2026-07-10T09:01+0300

2026-07-10T09:01+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

gazze

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filistin sağlık bakanlığı

dünya kupası

al jazeera

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Gazze'de faaliyet gösteren Mısır Yardım Komitesi Halkla İlişkiler Direktörü Muhammed el-Vahidi, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde bulunduğu taksiye düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.Al Jazeera'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre saldırıda el-Vahidi ile birlikte iki çocuk ve takside bulunan bir kişi daha yaşamını yitirdi.Dünya Kupası maçlarını yerinden edilen Filistinlilere ulaştırmıştı57 yaşındaki el-Vahidi, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler için kurduğu dev ekranlarla 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının toplu olarak izlenmesini sağlamasıyla tanınıyordu.Mısır Yardım Komitesi, el-Vahidi'nin yalnızca insani yardım faaliyetlerinde değil, anlaşmazlıkların çözümünde, ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırılmasında ve savaşın yıkımı altında yaşayan insanlara moral vermek amacıyla düzenlediği etkinliklerde de önemli rol üstlendiğini belirtti.'İnsanlara biraz olsun mutluluk vermek istiyordu'El-Vahidi'nin oğlu Fevvaz el-Vahidi, babasının savaşın ortasında yaşayan insanlara umut olmaya çalıştığını söyledi."Babama göre insanların çadırlarında ve yıkılmış barınaklarında maç izleyebilmesi, onlara kısa da olsa mutluluk yaşatıyordu" ifadelerini kullandı.Cenazeye yüzlerce kişi katıldıEl-Vahidi için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Cenazesinde naaşı Filistin ve Mısır bayraklarına sarılırken, komşuları ve yakınları ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şimdiye kadar 1.092 Filistinli hayatını kaybetti, 3.507 kişi yaralandı.Bakanlık ayrıca, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bini aştığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/hamas-gazzedeki-hukumet-calisma-komitesi-ulusal-cikarlar-icin-istifa-etti-1107050701.html

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ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin sağlık bakanlığı, dünya kupası, al jazeera